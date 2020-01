Beim „Tag der offenen Tür“ an der Josef-Annegarn-Schule, der am Freitag, 10. Januar, von 16 bis 18 Uhr stattfindet, plant die Schule, ihren zahlreichen Talenten ein Forum zu bieten. Nach der einleitenden Schulrallye haben die Grundschüler und ihre Eltern Gelegenheit, den Künstlern im Foyer der Schule zuzuschauen und zuzuhören. Es sind Tanz- und Gesangseinlagen, Rap-Vorträge, Ball-Jonglagen und andere Darbietungen geplant, die in wilder Abfolge den Nachmittag bereichern sollen.