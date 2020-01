„So viele Kinder haben in den letzten Jahren nicht mitgemacht“, freute sich Julian Meier, Mitglied der Messdienerleiterrunde, über die überraschend große Schar der Sternsinger. Am Wochenende begaben sich 70 Mädchen und Jungen sowie 40 Jugendliche der kirchlichen Gruppe auf den Weg durch den Ortskern und die Außenbereiche, um um Spenden zu bitten. Diese kommen dem Straßenkinderprojekt in Nairobi zugute.