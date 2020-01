Paradies für Kinder

Ursula Haverkamp betreibt auf ihrem Bauernhof in Ostbevern die „Gehöft-Oase“. Die staatlich anerkannte Erzieherin beherbergt, betreut und gestaltet dort Aufenthalte für Kinder, die einen erhöhten Pflegebedarf haben.

Viele Kinder kommen aus Pflege- und Adoptionsfamilien. Die anerkannte Einrichtung für niederschwellige Betreuungsangebote bietet den idealen Rückzugs- und Erholungsort an. Gestartet ist Ursula Haverkamp vor fast 20 Jahren mit zehn bis 30 Kindern auf einem Kotten im Ortsteil Brock. Mit ihrer Familie entschied sie sich 2007, auf dem eigenen Bauernhof eine Kinder-Landherberge zu errichten.

Die Kinderbetreuung entwickelte sich über die Jahre zum Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, denn im Laufe ihrer Arbeit kristallisierte sich heraus, dass besonders Pflegeeltern an dieser Stelle einen besonders hohen Bedarf haben. Erlebbare Natur mit zahlreichen Hoftieren kombiniert sie inzwischen mit vielen einzelnen Maßnahmen. Dazu gehören die hautnahen Kontakte zu den Pferden mit Reitangeboten. Die Angebote begleiten die pferdeerfahrene Tochter Sefa Haverkamp und ihr Ehemann Klaus Haverkamp. Ebenso kreatives Gestalten von Bildern und Holzarbeiten in der Werkstatt. Zuletzt wurden viele Nistkästen gebaut. Die Kinder erleben das Scheren der Schafe, den Umgang mit der Wolle wie Waschen, Auslesen, Filzen und Spinnen an den Handspindeln.

Zum Programm in der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit sozialen und emotionalen Schwächen gehören auch Projektarbeiten, die zum gemeinsamen Tun anregen. So wurden zuletzt Fußballtore gebaut. In der warmen Jahreszeit entstand auf der großen Freizeitfläche ein Sandbereich mit Abgrenzungen rund um die Kletterburg. Wünsche der Kinder zur Gestaltung der Aufenthalte werden gerne aufgenommen. Unterstützt wird Ursula Haverkamp von drei Familienangehörigen, zwei Angestellten und qualifizierten Honorarkräften. Letztere sind Studentinnen aus Osnabrück und Münster.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sei enorm. Immer wieder stellt Ursula Haverkamp fest, dass den Kindern die Gemeinschaft und ein Stück Selbstständigkeit bei ihr sehr gut tun. „Zwei Drittel der Kinder kommen regelmäßig in unsere Einrichtung. Die festen Rahmenbedingungen und die familiennahe Struktur bieten Sicherheit“, sagt Haverkamp. „Sie fühlen sich wohl. Können sie doch ihre Schwächen zeigen und somit eine Basis für großes Vertrauen schaffen.“ Das stärke auch das Vertrauensverhältnis zu den Eltern. „Das zeigt sich unter anderem durch die immer wiederkehrenden Kinder. Diese Vertrautheit macht unsere Arbeit leichter. Dafür sind wir sehr dankbar.“ Viele Erziehungsberechtigte nehmen für einen Betreuungsplatz auf der „Gehöft-Oase“ weite Wege in Kauf. Sie kommen aus NRW, Niedersachsen und Hessen. „Eltern haben teilweise bis zu vier Stunden Anfahrtszeit. Leider können wir nicht alle Wünsche erfüllen“, sagt Ursula Haverkamp. Eine große Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die auf der „Gehöft-Oase“ betreut werden, haben die Diagnose FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Dabei handelt es sich um vorgeburtliche Schädigungen.

„Mütterlicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ist“, so Ursula Haverkamp, „eine häufige Ursache für angeborene Fehlbildungen, geistige Behinderungen, hirnorganische Beeinträchtigungen, Entwicklungsstörungen und extreme Verhaltensauffälligkeiten.“

Ursula Haverkamp hat sich bei Fortbildungen auf das Thema der Fetalen Alkoholspektrum-Störungen spezialisiert. Das Thema sei so aktuell und doch in Fachkreisen schon lange bekannt. „Erst in den letzten Jahren werden hierzu immer mehr Fortbildungen und Aufklärungsaktionen übernommen“, so Ursula Haverkamp.

Auch in ihren Räumlichkeiten werden 2020 Spezialseminare zu diesem Thema anboten. Inzwischen sei dieser Bereich zum Schwerpunkt ihrer Tätigkeit geworden. Oftmals werden die Einschränkungen erst deutlich, wenn die Anforderungen an das betroffene Kind während des Aufenthaltes größer werden. „Eine passgenaue Beratung und Begleitung ist unbedingt notwendig.“

In der Einrichtung auf dem Hof Haverkamp gibt es Seminar-, Schulungs-, Schlaf- und Veranstaltungsräume. Ab Februar 2020 werden dort die Betreuungskräfte nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO) geschult. „Die Teilnahme ist Voraussetzung für Personen, die bei uns in der Betreuung arbeiten“, sagt Ursula Haverkamp.

In der Verordnung, bedauert Haverkamp, sei die Pflege für Kinder nur mäßig berücksichtigt. Und genau dies mache es bürokratisch so schwer, einen Kinderpflegeanspruch zu erhalten. Ursula Haverkamp hat sich der Kinder und Jugendlichen mit der Diagnose FASD, ADHS, Traumatisierungen und psychischen Problemen angenommen. Für die pflegenden Angehörigen stellt dieses Domizil in Ostbevern eine große Hilfe zur Entlastung dar. Weil die Nachfrage groß ist und es künftig viel zu wenig Pflegebetreuungseinrichtungen für Kinder in Deutschland gebe, plant die „Gehöft-Oase“ für 2020 ein bestehendes Haus als Kinderpflege- und Betreuungseinrichtung umzubauen.