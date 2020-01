Welche Herausforderungen kommen auf Ostbevern in fünf bis zehn Jahren zu? Wie lassen sie sich meistern? Mit diesen Fragen rund um die Zukunft der Gemeinde beschäftigten sich jetzt rund 50 Teilnehmer eines Strategie-Workshops im Dorfspeicher Brock. Eingeladen hatte dazu der CDU-Gemeindeverband Ostbevern.

In wechselnden Gesprächsgruppen wurde intensiv zu den Themen Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Klima und Landwirtschaft, Bildung, Dorfentwicklung sowie Mobilität diskutiert und Schwerpunkte für die politische Arbeit der CDU in Ostbevern formuliert. „Ich freue mich sehr, dass so viele Teilnehmer unserer Einladung gefolgt sind. Das verdeutlicht das große Interesse unserer Mitglieder, die Arbeit unserer Partei und die Geschicke unserer Gemeinde aktiv mitzugestalten“, so CDU-Ostbevern-Vorsitzender Bernhard Everwin. Die erarbeiteten Inhalte bilden die Grundlage für die künftige strategische Ausrichtung des CDU-Gemeindeverbandes.