Einige neue Gesichter gibt es im Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft Herz-Jesu: Denn gleich fünf Mitglieder der Bröcker kfd möchten die Geschicke weiterführen und unterstützen. Gewählt wurden sie bei deren Jahresversammlung . Mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Marco Klein in der Herz-Jesu-Kirche sowie dem Kaffeetrinken im Pfarrheim starteten die Anwesenden in den Nachmittag.

Marlies Fiege begrüßte als kfd-Sprecherin nicht nur die Mitglieder, sondern auch Mathilde Eichholt und Magdalene Löchte von der kfd Ostbevern sowie Reinhilde Riesenbeck (kfd Region Münster).

Die Bröcker Frauen haben es drauf, ein Programm für alle Generationen anzubieten. Das wurde bewiesen durch den Jahresbericht von Elisabeth Dieckmann , der sich mit zahlreichen Angeboten rund um Kirche, Kreatives und Unterhaltsames bunt und vielseitig zeigte.

Ob für die Organisation und Durchführung der Handarbeitsgruppen, den kulinarischen Probierabenden, Staudentausch, den Karnevalsfeiern, Ausflügen oder für die Aktivitäten in der Kirche: „Allen, die dazu beigetragen haben, dass die kfd das ganze Jahr über ein reichhaltiges Angebot von Veranstaltungen bieten konnte und weiterhin bieten kann, sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön ausgesprochen“, betonte Elisabeth Dieckmann die Bedeutung der vielen aktiven Hände in der Gemeinschaft.

Bereits am morgigen Dienstag geht es mit dem Stricktreff los, einer offenen Gruppe für alle, die Lust an der Handarbeit haben.

Ein neuer Wind weht durch die Leitungs- und Helferriege. Doch der Begrüßung der „Neuen“ gingen Verabschiedungen voran. Elisabeth Dieckmann, Henny Kamp und Anne Dieckmann zogen sich aus dem Vorstand zurück. Als Helferin wurden Änne Beuker und Elsbeth Raufharke verabschiedet. Deren Verantwortungen übernahmen Monika Grewe-Laufer und Susanne Schule, die sich auch in den Vorstand wählen ließen und damit zusammen mit Carolin Kalthegener, Susan Höppener und Gisela Ahlbrand das kfd-Team, das nun auf insgesamt zwölf Vorstandsmitglieder kommt, komplett machen.

Gegen Ende der Zusammenkunft durften sich noch einige Frauen über die Ehrung für ihre langjährige Mitgliedschaft freuen. Seit 25 Jahren ist Claudia Wellenkötter dabei, auf sogar 50 Jahre Frauengemeinschaft können Maria Walbelder, Elisabeth Wellenkötter und Margret Verspohl stolz sein.