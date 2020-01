Der Titel „Ihr Fisch riecht am Kopf“, den Anke Gollub für ihre Ausstellung in „La Folie“ gewählt hat, kann verwirrend sein. „Ich war völlig durcheinander, aber vielleicht ist das Absicht?“, sagte Thomas Gabriel bei der Eröffnung am Sonntagnachmittag. Erklärungen zur Bild- und Filmprojektion lieferte Dr. Stephan Trescher , künstlerischer Leiter des Kunstmuseums Ahlen.

Die Fotos, die mittels Beamer in der Dunkelheit durch die großen Glasflächen des Kunstkubus nach draußen scheinen werden, zeigen eine Frau im weiten Rock, einmal im Kopfstand, einmal in zusammenkauernder Haltung. Figuren, die im kurzen Film ausgeführt werden.

„Mit ein wenig Fantasie können wir uns sowohl das Losfliegen vorstellen, als auch die weitere Metamorphose der menschlichen Beine in zusätzliche Flügel“, so Dr. Stephan Trescher über die Bilder der Wahl-Münsteranerin Gollub. „Oder aber, wenn wir uns die Glockenform des Rockes vor Augen halten, ihn als einen massiven Gegenstand imaginieren, als eine Art Sockel.“

Bei dem kurzen Film ginge es der Künstlerin wohl weniger um den Beweis ihres sportlichen Könnens, sondern um eine ortsspezifische performative Handlung und einen symbolisch metaphorischen Akt. „Wir müssen uns jetzt also nur noch in die Künstlerin hineinversetzen“, meinte der Laudator. „Oder fleißig unser Yoga praktizieren und es ihr gleichtun.“ Nehme man die jeweiligen Werktitel beim Wort, werde klar: „Sich kopfüber in die Depression zu stürzen und aufrecht daraus hervorgehen, das ist die große Kunst“, sagte Dr. Stephan Trescher.

Bis zum 2. Februar sind Fotos und Film in der Dunkelheit zu sehen.