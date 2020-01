Bewährungsstrafen für Bandendiebstahl

Das Schöffengericht beim Amtsgericht Warendorf hatte sich am Mittwoch in einer fünfstündigen Verhandlung mit einer bandenmäßigen Diebstahlserie in Ostbevern zu befassen. Auf der Anklagebank saßen in Ostbevern wohnhafte Personen: eine 25-jährige Mutter eines Kindes und fünf berufs- und arbeitslose Jugendliche ohne Schulabschlüsse im Alter zwischen 16 und 18 Jahren.

Sie wurden von jeweils einem Rechtsanwalt vertreten. Das Verfahren gegen einen der Angeklagten wurde auf Antrag dessen Anwalts abgetrennt. Es wird nachverhandelt. Zwei der männlichen Angeklagten wurden aus der Justizvollzugsanstalt Herford polizeilich vorgeführt.

An unterschiedlichen Tagen im September 2018, Dezember 2018, Februar 2019 und März 2019 waren die jungen Männer in teilweise unterschiedlicher Besetzung in den Nachtstunden gewaltsam in Raiffeisenmärkte oder Kioske in Ostbevern eingebrochen, um insbesondere Zigaretten oder Bargeld zu erbeuten, was ihnen mehrfach gelungen ist. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3000 Euro. Einige haben jeweils „Schmiere gestanden“. Zwei Anklagepunkte richteten sich auf den Handel oder die Verteilung von Marihuana (Cannabis) im Zeitraum von Januar bis April 2019.

Die zu einer Bande zusammengewachsenen Personen fanden sich immer regelmäßiger in der Wohnung eines Angeklagten zusammen, um die Drogen zu konsumieren. Den Stoff stellte hauptsächlich die weibliche Angeklagte gegen Entgelt zur Verfügung. Sie ist inzwischen mit einem der Angeklagten eheähnlich verbunden.

Im Verlauf der Verhandlung stellte sich auch durch Berichte des einbezogenen Vertreters der Jugendgerichtshilfe heraus, dass alle Angeklagten der Drogenabhängigkeit nahe sind und, nach Meinung von Staatsanwaltschaft und Gericht, therapeutische Gespräche anstreben oder sich einer Therapie unterziehen sollten. Im Bundeszentralregister waren alle mit einer oder mehreren Strafen verzeichnet.

Die ihnen hier vorgeworfenen Taten wurden sämtlich eingeräumt und ein künftig ordnungsgemäßes Leben zugesichert.

Bei der Urteilsfindung wich das Gericht von den Anträgen des Staatsanwalts in fast allen Fällen nur geringfügig ab. Für alle Strafen nach dem Jugendrecht – zwischen sechs Monaten, einem Jahr und acht Monaten, einem Jahr sowie zwei Jahre Freiheitsentzug – wurde eine Bewährungsfrist unter einer Reihe Auflagen zugestanden. Einer der Angeklagten kam mit der Anordnung von 50 Stunden sozialen Trainings und fünf Stunden Gespräche zur Drogentherapie davon.