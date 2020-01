Wer sie schon einmal aufmerksam gehört hat, wird sie so schnell nicht, wenn überhaupt jemals wieder vergessen: Franz Schuberts „Winterreise“. Der romantische Liederzyklus, 1827, ein Jahr vor Schuberts Tod, entstanden, steht am Sonntag, 2. Februar, auf dem Programm der Loburger Schlosskonzerte. Der Bariton Martin Berner wird ab 17 Uhr im Rittersaal des Schlosses die insgesamt 24 Lieder, die Schubert selbst als „schauerlich“ bezeichnet hat, gemeinsam mit seinem Begleiter, dem Pianisten Jürgen Plich, zu Gehör bringen.

Martin Berner studierte an der Musikhochschule seiner Heimatstadt Hamburg und absolvierte sein Konzertexamen in Mannheim bei dem bedeutenden Gesangspädagogen Rudolf Piernay. Meisterkurse bei Irwin Gage, Malcom Martineau und Wolfram Rieger rundeten seine Ausbildung ab, und schon bald wurde er mit Preisen – etwa des Internationalen Bachwettbewerbs Leipzig und der Deutschen Schubert-Gesellschaft – ausgezeichnet. Nicht nur Opernrollen, sondern auch Konzertengagements führen Martin Berner immer wieder in die großen Säle Europas.

Jürgen Plich ist Liedbegleiter aus Leidenschaft. Mit der „Winterreise“ ist er seit Jahrzehnten eng vertraut; er musizierte sie in zahlreichen Konzerten und in einer CD-Einspielung. Auch eine Vielzahl anderer Liedkompositionen führte er als Partner zahlreicher bekannter Sänger auf. Wichtig ist Jürgen Plich, dem Solisten nicht nur eine unauffällige Stütze zu sein, sondern einer Liedkomposition die notwendige „symphonische“ Unterströmung zu verleihen, die oft erst ihr wirkliches Format offenbart.

Tickets für dieses Konzert können im Vorverkauf für 18 Euro oder an der Abendkasse für 22 Euro erworben werden. Wer generell Interesse an ausdrucksstarker Musik hat, sollte sich diesen Liederabend nicht entgehen lassen.