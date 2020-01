Schwergewichtige Gags und Weisheiten Konzept ist gut

Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein „schwergewichtiges Lob“: „Ich habe das Gefühl, in Ihrer Heimat ist die Welt noch in Ordnung. Hier kommen zu so einem Empfang so viele Menschen, hier sind viele engagiert und bringen sich für die Allgemeinheit ein. Zudem habe ich keine beschmierten Häuser gesehen und alles war tadellos sauber.“ Reiner „ Calli “ Calmund war am Sonntagmorgen voll des Lobes für Ostbevern und die Region. Das floss sogar in seinen Vortrag ein, als er zahlreiche große und vor allem weltweit bekannte Arbeitgeber – von Claas über Miele und Dr. Oetker bis zum Universitätsklinikum Münster – aufzählte. „Sie müssen hier einfach glücklich sein“, war sich der Festredner sicher.

Dass das Schwergewicht zieht, damit hatten die Organisatoren des Neujahrsempfangs gerechnet und als Veranstaltungsort die Beverhalle gewählt. Auch wenn das Ganze nach dem Bundesligaspiel der Volleyballer am Vorabend zu einem nächtlichen Kraftakt wurde, es hat sich gelohnt. Rund 600 Zuhörer hingen regelrecht an den Lippen von Reiner Calmund – und zwar vor allem dann, wenn er außerhalb seines Vortrages, der unter dem Thema „Mit Kompetenz und Leidenschaft zum Erfolg“ stand, aus dem Nähkästchen der Bundesliga und seines Lebens plauderte.

Ein Beispiel: Die Wok-WM eines Privatsenders in Altenberg, bei der der Ex-Manager für einen guten Zweck startete. „Andere haben sich in den Wok noch Blei gepackt. Der Hackl Schorsch (Rennrodler Georg Hackl, Anm. d. Redaktion) hat zur mir nur gesagt. Das musst Du nicht machen, sonst fährst Du bis Prag durch“, sagte „Calli“ in der Beverhalle und hatte die Lacher auf seiner Seite. Und er legte angesichts seines Körpergewichts, das er mehrfach selbst zum Inhalt von Witzen machte, nach. „In dem Rennrodler-Anzug sah gegen mich jeder Sumo-Ringer wie Micky Maus aus.“

Doch Reiner Calmund hatte es nicht nur auf die Gags abgesehen, sondern vermittelte zwischendurch auch immer wieder Nachdenkenswertes, allerdings alles mit der ihm eigenen großen Klappe. „Junge Leute sollten vor dem Alter Respekt haben. Sollte das nicht der Fall sein, dann Briefmarke auf den Arsch und weg damit“, sagte er unter anderem. Allerdings sagte er das nicht, ohne auch die ältere Generation in die Pflicht zu nehmen. „Wir müssen immer wieder versuchen, die Jugend zu verstehen und sie einzubinden“, sagte er.

Zudem machte Reiner Calmund keinen Hehl daraus, dass er das Verhalten einiger Zeitgenossen missbilligt. „Deutschland ist leider mittlerweile das Land der Chef-Nörgler, Besserwisser und Pessimisten“, sagte er. Zudem sprach er mit Blick auf viele Schnittstellen in Wirtschaft und Verwaltung vom „System Jeans“. „An allen wichtigen Stellen sitzen Nieten.“

Einen Streifzug durch die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Themen unternahm Bürgermeister Wolfgang Annen mit den Anwesenden. An erster Stelle seiner Ausführungen stand dabei das Mobilitätskonzept der Gemeinde, das „Leitfaden für zukünftige Maßnahmen“ sein soll. Mit Blick auf das neue Rathaus verhehlte er die Probleme zu Beginn der Ideenfindungsphase nicht. „Aller guten Dinge sind drei“, sagt er und bezeichnete das Gebäude als funktionell und gut gelungen. Ob der Glasfaserausbau im Außenbereich, die derzeit etwas stockenden Bestrebungen für einen barrierefreien Umbau des Bahnhofs in Brock sowie die Planungen für eine neue Feuerwache in Brock sowie Maßnahmen rund um die Hauptstraße standen ebenfalls auf seiner Agenda.

„Es wird in Ostbevern keinen Stillstand geben“, kündigte er an. Alle Beteiligten ermunterte er zu Mut, Überzeugung und Flexibilität, um gemeinsam das Beste für Ostbevern zu erreichen. Einen ausdrücklichen Dank richtete er an alle, die auf irgendeine Art und Weise mithelfen würden, das Gemeinwohl liebens- und lebenswert zu machen.

Dass der Menschen „Liebe und Anerkennung“ im Leben benötigt, das stellte Pfarrer Axel Maria Kraus in seinem „Wort zum Sonntag“ heraus. Statt ihren Ängsten und Zweifeln zu folgen, sollten die Menschen mehr auf ihre Hoffnungen und Wünsche setzen.

Finanziell unterstützt wurde der Neujahrsempfang vom Zahnhaus Läkamp und von der Sparkasse Münsterland-Ost. Für die musikalische Untermalung sorgte das Jugendorchester des MVO. Als Glücksbringer am Eingang fungierten die beiden Schornsteinfeger Robin und Alfons Leinkenjost. Zudem brachten Sternsinger den Anwesenden den Segen der Heiligen Drei Könige. Eine Delegation aus der Partnerstadt Loburg unter der Leitung von Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl nahm ebenfalls teil.

Manfred Läkamp, der seit Jahren federführend für hochkarätige und vor allem prominente Festredner beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern sorgt.

Herr Läkamp, wie haben sie Reiner Calmund dafür gewinnen können, beim Neujahrsempfang in Ostbevern zu sprechen?

Manfred Läkamp: Reiner Calmund kenne ich schon seit mehr als 20 Jahren. Ich war seinerzeit geschäftlich in Dresden unterwegs und habe ihn erstmalig bei einer Begegnung im Taschenbergpalais kennen gelernt. Wir haben seinerzeit bereits sehr ausführlich mitein­ander gesprochen, und der Kontakt ist nie abgerissen. Nachdem im vergangenen Jahr Johann Lafer in Ostbevern zu Gast war und es eine sehr gute Resonanz auf seinen Auftritt gab, habe ich überlegt, wer der nächste Festredner sein könnte. Dabei bin ich dann auf Calli gekommen. Ich habe ihn angerufen, und er hat sich sofort wieder an mich erinnert und direkt zugesagt, was mich natürlich sehr gefreut hat. Wir sind bereits wieder in Gesprächen und konkreten Verhandlungen für den Festredner für das kommende Jahr. Wer es sein wird, kann und will ich noch nicht verraten. Aber fest steht bereits, dass auch er wieder ein besonderer Gast sein wird, der viele Menschen aus Ostbevern und dem Umkreis interessieren wird.

Das Konzept des Neujahrsempfangs in Ostbevern ist gut. Ein prominenter Festredner wie Reiner „Calli“ Calmund lockt die Menschen in Scharen – das bewies eine volle Beverhalle.

Der Ex-Manager des Bundesligisten Bayer Leverkusen begeisterte die Anwesenden vor allem dann, wenn er von seinem Vortrag abwich und aus dem Nähkästchen der Bundesliga und seines Lebens plauderte. Das war nicht nur interessant, sondern machte Spaß und sorgte für jede Menge guter Laune.

Ob ein solcher Empfang allerdings gute zweieinhalb Stunden dauern muss, darüber kann man trefflich streiten. Vielleicht sollte man die Veranstaltung beim nächsten Mal etwas straffen, dann bleibt am Ende mehr Zeit für Gespräche. Denn ein solcher Empfang ist gleichzeitig Treffpunkt und lebt vom Austausch mit anderen.