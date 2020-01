Abriss und Neubeginn

Es tut sich (endlich) wieder etwas an der Hauptstraße: Das ließ Bürgermeister Wolfgang Annen beim Neujahrsempfang der Gemeinde durchblicken, und für ein Objekt kündet es bereits seit einiger Zeit ein Baustellenschild an.

Die Gebäude der Tischlerei Stratmann und direkt angrenzende Teilbereiche an der Hauptstraße werden abgerissen. Am gestrigen Montag begannen die vorbereitenden Arbeiten dafür. In den nächsten Wochen werden Bagger auf dem Gelände das Sagen haben.

„Wohnen im Bever-Carré“ ist das Projekt überschrieben, das ein Bauträger aus Nordkirchen mit einer Immobilienfirma aus Beckum an dieser Stelle plant. Vier Wohn- und ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus sind auf dem Grundstück geplant. 29 Eigentumswohnungen mit Aufzug und Tiefgarage sollen dort entstehen.

„Man sollte die Hoffnung nie aufgeben“, sagte Bürgermeister Wolfgang Annen bei seiner Rede beim Neujahrsempfang und spielte damit auf die „unendliche Geschichte des Kirchner-Baus“ an der Hauptstraße an.

Derzeit, so Annen, würden sich drei verschiedene Investorengruppen für das Objekt interessieren, um es von den beiden Besitzern abzukaufen und anschließend den Erfordernissen anzupassen und fertigzustellen. Nach Angaben des Ersten Bürgers seien bereits zahlreiche Gespräche mit den – wie er sie bezeichnete – „beiden Streithähnen“ geführt worden.

Am liebsten würden die beiden Besitzer allerdings an die Gemeinde verkaufen, sagte Annen in diesem Zusammenhang und fügte direkt an, dass ihm der Rat aber bislang kein grünes Licht dafür gegeben habe.

Zur Erinnerung: Der Startschuss für das Bauprojekt fiel vor rund acht Jahren. Damals verkaufte die Gemeinde das Grundstück an die Kirchner Immobilien GmbH in Telgte, die den Telgter Bäckermeister Andreas Schmitz als Investor mit ins Boot holte.

Schnell wurden anschließend die alten Gebäude abgerissen und mit dem Neubau begonnen. Geplant war ein aus zwei Teilen bestehender Baukomplex mit Ladenlokalen und einem Café im Erdgeschoss sowie Mietwohnungen in den darüber liegenden Etagen. Fertig gestellt wurde anschließend nur der linke Teil. Für den anderen verfügte der Kreis Warendorf als Aufsichtsbehörde im Sommer 2017 in kurzer Zeit hintereinander zweimal einen Baustopp. Grund waren nach Angaben der Behörde gravierende Baumängel wie eine fehlende Brandschutzmauer.

Die Bauherren besserten nach, was zwischenzeitlich für neue Hoffnung sorgte. Doch letztlich währte das nur kurze Zeit.