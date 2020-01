Auch wenn Bürgermeister Wolfgang Annen die Stadt nicht benannte: Die Klage in Telgte gegen einen im nördlichen Stadtgebiet geplanten Satellitenstandort der Feuerwehr hat auch für Verzögerungen beim Bau des neuen Gerätehauses in Brock gesorgt. Denn, das ließ Annen durchblicken, der Kreis Warendorf als Genehmigungsbehörde hatte die Entscheidung in Brock, da aus seiner Sicht der Fall ähnlich wie in Telgte gelagert war, ruhen lassen.

Gerichtsentscheidung abgewartet

Doch nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster vor einiger Zeit eindeutig im Sinne des Kreises und der Kommune entschieden hat, kann es auch mit dem Gerätehaus in Brock weitergehen. „Derzeit sind wir mit dem Kreis in konstruktiven Gesprächen, um letzte Details abzusprechen“, sagte Baubereichsleiter Hans-Heinrich Witt. Die Verwaltung sei zuversichtlich, dass das Projekt schon bald wieder an Fahrt aufnehmen wird. Auf einen genaueren Zeitplan will sich derzeit aber keiner der Beteiligten festlegen.

Wie bereits berichtet, ist der Neubau eines Funktionsgebäudes, in dem die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Brock aber auch die Ortsgruppe des Malteser-Hilfsdienstes untergebracht werden sollen, geplant.

Als Standort haben sich Rat und Verwaltung bereits für ein Grundstück an der Ladbergener Straße entschieden.

Zur Erinnerung: Ein Pro­blem bei der genauen Standortentscheidung war die Tatsache, dass sich auf dem ursprünglich vorgesehenen Grundstück Schadstoffe im Boden befinden. Dabei handelt es sich um Teerabfälle, die vor Jahren bei der Begradigung der Ladbergener Straße angefallen sind und in den Boden eingebracht wurden.

Um Probleme zu vermeiden und gleichzeitig die Gesamtkosten des Objektes zu senken, wurde letztlich entschieden, das Gebäude auf dem Grundstück an weniger belasteten Stelle zu errichten, Verkehrswege zu verkürzen und den Grundriss des Gebäudes weiter zu optimieren.