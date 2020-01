Bei ihr klappte es in den 90er Jahren schon mit dem Nachbarn, jetzt klappt es mit dem Ostbeverner Kulturforum. Denn auf Einladung des Vereins kommt die Schauspielerin Maria Bachmann heute Abend in die Bevergemeinde. Um 19.30 Uhr liest sie in der Katholischen Bücherei St. Ambrosius aus ihrer autobiografischen Geschichte mit dem Titel: „Du weißt gar nicht, wie gut du es hast – Von einer, die ausbrach, das Leben zu lieben“.

Maria Bachmann schreibt in ihrem Werk über ihre Eltern, die gefangen sind im Trauma des Zweiten Weltkriegs und in Depressionen. Sie berichtet eindrücklich von ihrer Einsamkeit und Hilflosigkeit und wie sie einen Weg findet daraus auszubrechen.

Karten gibt es an der Abendkasse für zwölf Euro.