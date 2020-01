Das Museum für historische Waschtechnik, vereinfacht Waschmaschinenmuseum genannt, hat die Besucherzahlen 2019 vorgelegt. Demnach war ein leichter Rückgang der registrierten Museumsgäste von 705 (2018) auf 663 zu verzeichnen, allerdings auch ein Zuwachs gegenüber 2017 (481). Anlässlich der Veranstaltung im Juni „Nicht nur… – Über die Mauer geschaut“ hätten im vergangenen Jahr viele zusätzliche Besucher einen kostenlosen Abstecher ins Waschmaschinenmuseum gemacht, so Yvonne Ganzert von Ostbevern Touristik. „Diese wurden aber nicht gezählt.“

Selbstkritische Töne

Keine schlechte Bilanz also, aber dem Verein ist bewusst, dass es im Museum besser laufen könnte. „Wir sind so selbstkritisch und wissen, dass die Ausstellung nicht den heutigen Ansprüchen eines Museum nachkommt. Es handelt sich eher um eine Sammlung an Exponaten“, sagt Yvonne Ganzert. Sie empfiehlt, diese im Rahmen einer Führung zu besuchen, da die Stücke nicht selbsterklärend seien. Von den 663 Besuchern im vergangenen Jahr haben 567 eine solche auch gebucht, 96 erschienen zu den normalen Öffnungszeiten.

Schließung ist nicht geplant

Spekulationen, das Museum würde schließen, tritt Yvonne Ganzert entgegen: „Nein, das ist nicht vorgesehen. Es sei denn, es findet sich ein Investor, der das Gebäude kaufen möchte.“ Dies sei aber unwahrscheinlich. Ab April öffnet das Museum wieder zu den gewohnten Zeiten.

Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts werden Überlegungen angestellt, den aktuellen Standort an der Schmedehausener Straße aufzugeben. „Schön wäre es, das Museum in den Ortskern zu holen“, sagt Yvonne Ganzert. Konkret sind diese Gedankenspiele jedoch noch nicht, erklärt sie: „Wir befinden uns noch in der Ideen- und Findungsphase. Anfang dieses Jahres sollte sich das Ganze aber verdichten.“