Wer für die Sommerferien noch eine spannende und aktionsreiche Urlaubsalternative für sein Kind sucht, sollte sich an die Ostbeverner Pfadfinder wenden. Vom 18. Juli bis zum 1. August fahren die Pfadis an die Steinbachtalsperre in der Nähe von Euskirchen.

„Nachdem wir im letzten Jahr im Osnabrücker Land in Ankum waren, zieht es uns in diesem Jahr wieder in etwas südlichere Gefilde. Wir hoffen dadurch, dass Petrus uns trotz der frühen Sommerferien gewogen sein wird“, erklärt Stefan Rodine vom Organisationsteam, denn schließlich wolle man das Naturfreibad der Steinbachtalsperre ausgiebig nutzen. Aber auch sonst bieten die Pfadfinder wieder ein abwechslungsreiches Programm. So denken die Pfadis darüber nach, den 2019 erstmals veranstalteten Festival-Tag mit Musik, Livekonzert und Festivalfeeling zu wiederholen.

Aber auch Programm-Klassiker, wie die Fahrt in einen Freizeitpark oder der Besuch eines Spaßbades werden bei der Planung berücksichtigt. Dazu kommen natürlich pfadfinder-typische Aktionen wie Sing-Sang am Lagerfeuer und eine Wanderung mit Übernachtung in freier Wildbahn für die älteren Teilnehmern. Allzu viele Programmpunkte wollen die Pfadfinder noch nicht verraten, die Planung sei noch nicht komplett abgeschlossen, sagt Rodine.

Wer Lust hat, seinen Sommerurlaub mit den Pfadfindern zu verbringen, kann sich am Sonntag, 26. Januar, zwischen 11 und 13 Uhr im Edith-Stein-Haus anmelden. Mitfahren können alle Kinder (auch Nicht-Pfadfinder) ab der vierten Klasse. Der Teilnahmebeitrag beträgt 295 Euro, für Geschwisterkinder gibt es einen Rabatt. Offene Fragen können während der Anmeldung geklärt werden. Vorab stehen die Pfadfinder unter sommerlager@dpsg-ostbevern.de für Rückfragen bereit.