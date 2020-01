„Like an Evening in an Irish Pub“ – rasante Tunes, Spielwitz, großartige Songs und Stories mit Irish Folk – das versprechen „Woodwind & Steel“, wenn sie am kommenden Freitag, 31. Januar, im Hotel Mersbäumer in Ostbevern zu Gast sind.

Die Besucher sollen einen außergewöhnlichen Abend mit Songs, Jigs und Reels aus Irland und Schottland erleben. Die „Greatest Hits“ der keltischen Folk-Musik gespickt mit Anekdoten, Geschichten und Gags, irisch-schottischem Humor und temporeichem Entertainment, das bei keinem traditionellen Pub-Abend in Irland fehlen darf, versprechen die Veranstalter.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Zur genüsslichen Einstimmung auf das Konzert gibt es irische Spezialitäten und Guinness (nicht im Eintrittspreis enthalten). Im Vorverkauf kosten die Karten 22 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Erhältlich sind sie in Ostbevern im Hotel Mersbäumer und in der Buchhandlung Düring. In Westbevern sind die Karten bei Nosthoff Schuhe zu erwerben.

Daneben verlosen die Westfälischen Nachrichten drei mal zwei Eintrittskarten. Einfach eine Mail mit dem Betreff „Woodwind & Steel“ sowie Namen und Adresse bis Sonntagabend an die Redaktion (redaktion.tel@ wn.de) schicken und mit ein bisschen Glück zwei Karten gewinnen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.