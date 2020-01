Interesse der Schüler an Robotern fördern

Schüler für Berufe rund um die Informatik zu interessieren, ist Ziel des Roboterwettbewerbs, den die Organisation zdi (Zukunft durch Innovation NRW) vor 14 Jahren ins Leben rief. Seitdem können die jungen Teilnehmer dank des spielerischen Umgangs mit der Technik einen guten Zugang zur Informatik gewinnen. Rund 1000 Jugendliche machen jährlich in etwa 170 Teams mit. Der Lokalentscheid für das Münsterland, einer von insgesamt 18 landesweit organisierten Wettbewerbsterminen, fand am Freitag in der Loburg statt.

Insgesamt mehr als 80 Mädchen und Jungen aus Schulen in Warendorf, Everswinkel, Oelde, Steinfurt, Münster, Tecklenburg und Ostbevern trafen an der Loburg aufeinander, um das beste Team zu ermitteln.

„Ich freue mich, dass so viele Teams der Einladung gefolgt sind“, sagte Dirk Folker , MINT-Koordinator der Loburg. Das Gymnasium beteiligt sich seit 13 Jahren und ist nun erstmals als Ausrichter. „Der Wettbewerb fördert das Interesse der Schüler an Roboter“, so Folker. Die hohe Motivation der Teilnehmer am technischen Fortschritt lobte Schulleiter Michael Bertels in seiner Begrüßung.

Die Bedeutung des Wettbewerbs für die jungen Menschen erkannten auch die Gastredner in ihren Grußworten an. „Ihr seid dafür prädestiniert, in dem Feld der fortschrittlichen Technik erfolgreich zu sein“, meinte Wolfgang Annen. Damit spielerisch zu beginnen, sei eine gute Voraussetzung.

Dem stimmte Barbara Köß (zdi Kreis Warendorf) zu. Sie und Simone Zettier organisierten das Treffen gemeinsam mit Dirk Folker. Barbara Köß wünschte sich für die nächsten Jahre ein größeres Interesse der Mädchen, die dieses Mal deutlich in der Unterzahl vertreten waren.

„Hier werden Lernmöglichkeiten geschaffen, die begeistern“, lobte Daniel Hagemeier. Wer mit einem Roboter arbeite, bekomme umgehend eine Rückmeldung, ob der Versuch erfolgreich sei oder gescheitert sei, meinte der Landtagsabgeordnete. Er hoffe, dass damit die Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften gefördert werde und wichtige zukünftige Grundlagen geschaffen würden.

Nach den Grußworten gab es für die Schüler kein Halten mehr. Ihre Aufgabe war, für ihre Robot-Performance eine eigene Choreographie zu entwickeln, um damit innerhalb einer bestimmten Zeit einen Parcours mit vorgegebenen Aufgaben absolvieren zu können. Zusätzlich hielten die Jugendlichen kleine Vorträge, um den übrigen Teilnehmer die Entstehung der Aufführung zu erklären.

Der Gewinner des Tages, das Team „Laubotic“ vom Laurentianum aus Warendorf, qualifizierte sich ebenso wie ein Team vom Arnoldinum aus Steinfurt für die Regionalausscheidungen. Das Finale ist im April.