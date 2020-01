So hatte sich Karl Piochowiak seine Vorstellung als Bürgermeisterkandidat ganz bestimmt nicht vorgestellt. Doch irgendwie lief Freitagnachmittag alles etwas aus dem Ruder. Mitglieder der Grünen und der SPD – beide Parteien unterstützen den parteilosen Piochowiak – saßen mit dem Kandidaten im Heimathaus, einzig Vertreter der FDP fehlten, was zu ordentlich Irritationen führte. Nur ein Missverständnis? Eine wirkliche Antwort ließ sich vor Ort nicht finden.

Später ließ die FDP – deren Mitglieder sich ebenso wie die anderen beiden Parteien für eine Unterstützung Piochowiaks ausgesprochen hatten – verlauten, sie wolle einen eigenen Termin zur Vorstellung des Kandidaten, das sei Wunsch vieler Mitglieder gewesen, überdies seien noch parteiinterne Fragen zu klären. Was die FDP dennoch deutlich machte: Auch sie steht hinter Piochowiak und unterstützt den Parteilosen. „Meine Kandidatur ist ernst gemeint, und ich nehme sie an dieser Stelle nicht zurück“, sagte Piochowiak im Anschluss an die Geschehnisse.

Dreieinhalb Jahrzehnte Verwaltungserfahrung

Der 53-Jährige hatte zuvor erläutert, warum er antreten will. „Kann ich das?“ Diese Frage habe er sich in den vergangenen Wochen immer wieder gestellt. Die Verbundenheit zu seinem Heimatort als interessierter und ehrenamtlich engagierter Bürger hätten dazu beigetragen, dass der Entschluss in ihm reifte. Neben seinen dreieinhalb Jahrzehnten Verwaltungserfahrung sieht er seine große Vernetzung in vielen gesellschaftlichen Bereichen am Ort als besondere Stärke an.

So verbinde er mit seiner Parteilosigkeit und Unvoreingenommenheit ein starkes Pfund. „Ich bin Ostbeverner und stolz darauf und biete an, dass ich mich als ein Ostbeverner für Ostbevern voll und ganz, mit ganzer Kraft und Präsenz einsetze“, sagte Piochowiak.

Gleiches geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung von SPD, FDP und Grünen hervor in de es heißt: „Wir wollen in der nächsten Rats-periode gemeinsam mit Karl Piochowiak Politik für die Bürger in unserer Gemeinde machen. Wir haben uns für Karl Piochowiak entschieden, weil er perfekt zur Gemeinde Ostbevern passt. Wir sind überzeugt, dass er ein offenes Ohr für alle hat und immer den richtigen Ton finden wird. Der entscheidende Aspekt ist: Wir kennen ihn. Er ist einer von uns.“