Wer meint, die Landfrauen beschäftigen sich nur mit typischen Frauenthemen, der irrt: Bei der Jahresversammlung der örtlichen Gruppierung wurde wieder einmal deutlich, wie intensiv sich die Vereinigung mit der Agrarpolitik und den lokalen Folgen auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz bietet sie auch ein vielfältiges Vereinsleben.

„Es war ein ereignisreiches Jahr für die Landfrauen“, meinte Elisabeth Annegarn bei der Begrüßung. „Wir sind auf die Straße gegangen, um uns für die Landwirtschaft einzusetzen, damit wir endlich Gehör finden“, so die Vorsitzende. Neben den Vertreterinnen der Landfrauen aus Telgte/Westbevern hieß sie auch Beate Heimann (Kreislandfrauenverband) bei Mersbäumer willkommen.

„Wir haben viele Themen vor der Brust“, sagte Paul Verenkotte als Gastredner. Es sei wichtig, am Ball zu bleiben und auf die Politik einzuwirken. Die Angst vor der Schweinepest halte zurzeit die Landwirtschaft auf Trab. „Irgendwann wird es uns auch treffen“, vermutete Verenkotte. Man fühle sich aber gut vorbereitet.

Aktuelles aus der Gemeinde berichtete Wolfgang Annen. Vor allem im Bezug auf Glasfaser in den Außenbereichen konnte er die Anwesenden erfreuen, kündigte er doch für das dritte Quartal des Jahres die ersten Bauarbeiten an. „Dann wird es schnell an das Netz gehen“, versprach der Bürgermeister.

Beate Heimann stellte in ihrem Part am Rednerpult die Aktion „Gib Plastik einen Korb“ vor, bei dem sie für den Verzicht auf solche Verpackungen appellierte.

Nicht nur an Aktionen, um die örtliche Landwirtschaft zu stärken, erinnerte Anne Wissmann in ihrem Jahresrückblick. Ausflüge sowie informative und kreative Angebote konnte die Landfrauenvereinigung für ihre Mitglieder möglich machen.

Das wird auch in den kommenden Monaten so sein: Als nächstes Treffen steht die Winterwanderung im Ortsteil Brock am 14. Februar an. Das Landfrauenfrühstück wird es am 7. März geben. Neben weiteren Veranstaltungen wollen sich die Landfrauen den Tag der Landwirtschaft am 28. Juni in Telgte nicht entgehen lassen.

Nach dem Kaffeetrinken richtete Ute Grell ihr Wort an die Anwesenden. Sie sprach über ihre sehr persönlichen Erfahrungen unter dem Titel „Quergeschnitten – gelähmt, aber lebendig!“