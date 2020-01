Shantychor verewigt sich auf CD

Ende Juni ist es soweit, dann kann der Ostbeverner Shantychor auf sein 20-Jähriges zurückblicken. Dieses Jubiläum hat die Sängerinnen und Sänger sowie die dazugehörigen Instrumentalisten dazu bewogen, eine CD aufzunehmen. Insgesamt 19 Shantys haben sich die Chormitglieder ausgesucht, deren Vertonung jetzt im Laufe des Frühjahrs auf den kleinen silberglänzenden Scheiben erfolgt.

So eine Aufnahme bedeutet natürlich einiges an Vorbereitung, und so wurde der große Saal im Edith-Stein-Haus mit zahlreichen Mikrofonen, Kabeln, Mischpult und weiteren Aufnahmegeräten ausgestattet. „Für die Aufnahme wurde eigens eine Fachfirma aus Osnabrück beauftragt“, sagt Kapitän und erster Vorsitzender Bernhard Tippkötter . Da es sich um ein wirklich umfangreiches Arbeiten handelt, konnten sich die Shantys mit der Pfarrei darauf einigen, den Raum gleich zwei Tage nutzen zu dürfen.

Nach dem fachgerechten Aufbau waren dann bei den Sängern höchste Disziplin und Konzentration bei den Aufnahmen gefragt. Trotzdem wurde auch viel gelacht, und der Spaß am gemeinsamen Gesang stand im Vordergrund. Kapitän Tippkötter freute sich, dass seine Mannschaft nahezu vollständig angetreten war. Nur zwei Krankheitsausfälle gab es zu beklagen.

Im Frühjahr soll die CD in den Verkauf gehen. Dabei bleiben die Shantys realistisch. „Wir haben das in erster Linie für uns gemacht“, sagt Burchard Kleintje. Wobei man schon Anfragen nach der CD habe, fügt er an. 300 Exemplare umfasst die erste Auflage, die der Chor in erster Linie bei Auftritten verkaufen möchte. Und davon haben die Sänger einige. Unter anderem werden sie wieder beim Fuestruper Hafenfest dabei sein, bei dem die Ostbeverner regelmäßig zu Gast sind und jedes Mal vor rund 500 Zuschauern ihr Bestes geben. Daneben geht es für die Shantys auch zu Auftritten nach Lengerich oder Münster. Auch für das Jubiläum gibt es Planungen. Doch da will Kleintje noch nicht zu viel verraten – nur soviel: Im November soll es ein Konzert in der St.-Am­brosius-Kirche geben.