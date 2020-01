Wohl kaum eine Gruppe kennt die Wege in und rund um die Bevergemeinde herum so gut wie die Pättkesfahrer. Einmal im Monat machen sich die Teilnehmer gemeinsam auf eine Tour und legen dabei zumeist etliche Kilometer zurück. Welche Pättkes sie im vergangenen Jahr befuhren, wurde ihnen bei einer Versammlung am Samstag in einem bebilderten Rückblick noch einmal bewusst gemacht. „Über 40 Jahre haben wir wohl schon voll“, schätzte Anton Termühlen , wie lang die erste Ausfahrt her ist. Damals wie heute fahren die Ausflügler zwischen 25 bis 40 Kilometer, je nach Wetterlage und Laune. Oft ist die Tour auch mit einem Kaffeestopp verbunden. Auch wenn mittlerweile die meisten ein Pedelec nutzen: „Wir fahren, damit wir mobil bleiben“, erklärte Anton Termühlen. Und wenn dabei dann das Gesellige nicht zu kurz komme, umso besser. Zweimal im Jahr wird das Ganze ausgedehnt, denn die Verantwortlichen organisieren zudem noch eine Tagesfahrt wie auch eine Kurzreise. Im vergangenen Jahr ging es in die Umgebung von Bremen, das Ziel in diesem Jahr steht noch nicht fest. Die Pättkesfahrer sind für neue Teilnehmer offen. „Es können sich gerne noch welche anschließen“, wünschte sich Anton Termühlen, dass sich weitere Radler in den Sattel schwingen und in die Pedale treten. Das nächste Mal geht es am Samstag, 8. Februar, um 14 Uhr hinterm Rathaus los.