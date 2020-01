„Uns fehlt es fast an allem“, erklärte Uwe Wildförster . Der Leiter des Fair-Kaufhauses, eine Einrichtung der örtlichen Pfarrcaritas, schaut derzeit auf viele leere Regale und große freie Flächen in den Räumen der Einrichtung an der Johannes-Poggenburg-Straße.

Dabei ist die Zahl der Menschen, die hier für ihren Haushalt die notwendige Ausstattung zu einem günstigen Preis erwerben können, weiterhin groß. „Wir brauchen dringend wieder Material“, machte Wildförster im Gespräch deutlich. „Wir haben in keinem Bereich einen Überfluss.“

Material für den Haushalt, das heißt für den Organisator: „Alles von A bis Z“. Neben großen und kleinen Elektrogeräten, Geschirr und Besteck fehlen auch Töpfe und Pfannen. Vor allem aber werden Möbel für das Wohn- und Schlafzimmer benötigt. „Nur bitte keine riesigen Schrankwände“, bat Uwe Wildförster. Denn die ließen sich meist schlecht stellen.

Möbel können nach Bedarf auch beim Eigentümer abgeholt werden. Ein Team um Wildförster sowie der Transporter machen das möglich. Wer Waren für das Fair-Kaufhaus spenden möchte, kann sie freitags von 15 bis 17 Uhr zu der Einrichtung bringen.

Auskunft darüber gibt bei Bedarf auch Uwe Wildförster auch unter 0 25 32/54 89.