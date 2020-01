Das Programm 2020 des Vereins „Ostbevern Touristik“ ist druckfrisch in der Geschäftsstelle eingetroffen. Das Angebot an Führungen wird in diesem Jahr noch vielfältiger, versprechen die Verantwortlichen.

Neben neuen thematischen Führungen im Ort für Groß und Klein werden unter anderem geführte Wanderungen in Ostbevern und im Teutoburger Wald angeboten. Damit reagiert der Verein auf die gestiegene Nachfrage nach Wanderangeboten in der Region. Darüber hinaus werden in den Sommermonaten regelmäßig immer samstags um 11 Uhr öffentliche Führungen zu verschiedenen Themen stattfinden.

Neben den Neuauflagen bewährter erfolgreicher Veranstaltungen wie „Nicht nur … Über die Mauer geschaut“ am 6. und 7. Juni, dem „Sommersandkasten“ und dem Winter-Hüttenzauber möchte die Ostbevern Touristik mit den Ostbevernern und seinen Sommergästen erstmalig in Anlehnung an den schwedischen Brauch die Sommersonnenwende feiern und wird am 20. Juni von 16 bis 24 Uhr ein Mittsommerfest auf Neuenbrocks Hof, Brock 53, veranstalten. Unterstützung für das kulturelle Programm des Familienfestes gibt es von der Sparkasse Münsterland Ost und Vossko.

Am vergangenen Sonntag war der Verein auf der regionalen Touristikmesse „Reise & Freizeit“ in Greven am Flughafen Münster/Osnabrück an einem Stand der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf vertreten und konnte sowohl das Programm für Ostbevern vorstellen als auch für die Events „Nicht nur … Über die Mauer geschaut“ und „Mittsommerfest“ werben.

Das aktuelle Programm ist bei der „Ostbevern Touristik“ (Hauptstraße 43) erhältlich und liegt auch im Rathaus aus.