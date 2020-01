„Sing mit“, diese Aufforderung des Duos Tina und Donald von der Sing-Partie ist wörtlich zu nehmen, schreibt der Verein „Ostbevern Touristik“ in einer Ankündigung. Am 4. Februar findet im Hotel Mersbäumer ein Mitsingkonzert statt, dass allen Ostbevernern und Gästen einen außerordentlichen Abend bescheren soll. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

In ungezwungener Atmosphäre sind die Besucher eingeladen, Hits aus verschiedenen Jahrzehnten mitzuschmettern. Das Programm bietet neben Evergreens und Oldies auch aktuelle Chartstürmer, versprechen die Veranstalter. Dabei wird sich aus fast allen Bereichen des Musikgenres bedient. Neben Musicals, Rock-Songs oder Volksliedern, werden auch beliebte Popsongs oder klassische Stücke an dem Abend gemeinsam gesungen. Zudem warten auch noch einige Überraschungen auf die Gäste, die an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten werden dürfen, schreiben die Verantwortlichen.

Auf einer großen Leinwand wird der Text für alle gut lesbar gezeigt, damit sich jeder „Mitsänger“ problemlos den beiden Vollblutmusikern, ob laut oder leise, gerade oder schräg, anschließen kann.

Karten für das Event gibt es ab sofort im Vorverkauf im Hotel Mersbäumer zum Preis von zehn Euro oder im Internet unter www.singpartie.de.

Eventuell vorhandene Restkarten gibt es am Veranstaltungsabend ab 18.30 Uhr an der Abendkasse, ebenfalls zum Preis von zehn Euro.