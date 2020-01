Land und Leute in Deutschland kennenlernen und die Sprachkenntnisse vertiefen. Dazu sind in diesen Tagen Austauschschüler vom Collège Jeanne d‘Arc in Montrouge/Paris an der Loburg zu Gast. Seit sieben Jahren gibt es diese Partnerschaft. Nahezu ebenso wichtig ist allen Beteiligten jedoch, die Freundschaft zwischen den Jugendlichen sowie den Schulen zu vertiefen. Die hiesigen Schülerinnen und Schüler hielten für ihre Gäste zudem noch eine Überraschung parat.

„Es war überwältigend, die Freude aller Beteiligten schon am Bahnhof zu sehen“, erzählte Lehrerin Sabine Drews . Denn schon im Vorfeld wurden mittels der sozialen Netzwerke Kontakte hergestellt, so dass sie jungen Erwachsenen direkt in bekannte Gesichter blickten.

Das Wochenende verbrachten die französischen Besucher in den Gastfamilien. „Das Entdecken und Anwenden der jeweils anderen Sprachen ist wichtig“, erklärte Sabine Drews, dass gerade das Miteinander mit den Gastgebern förderlich ist. In diesen Tagen stehen unter anderem Ausflüge, etwa nach Hamburg, auf dem Programm. Am Freitag findet ein unterhaltsamer Abschluss im Ostbeverner Bowlingcenter statt.

Für die Ordensschwestern der katholischen Privatschule legten sich die Loburger Schüler in der letzten Woche, am Tag der deutsch-französischen Freundschaft, ins Zeug. Denn den Projekten der Dominikanerschwestern wollte der Grundkurs der Q1 eine Spende zukommen lassen, und die Schüler verkauften daher im Gymnasium frisch gebackene Crêpes. So kamen innerhalb von 45 Minuten stolze 300 Euro zusammen, wie Sabine Drews berichtete. „Das war unglaublich“, freute sie sich. Schüler Leo Rentmeister überreichte die Geldspende an Catherine Maigmant, Lehrerin der französischen Partnerschule.

Der Gegenbesuch der Loburger Schüler wird vor den Osterferien stattfinden.