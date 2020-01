„Das sind sicher keine leichten Gespräche, die die Verwaltungsmitarbeiter führen müssen“, würdigte Bernhard Everwin die Arbeit der Verwaltung in Sachen „Gestaltung und Versiegelung der Vorgärten im Gebiet Loheide“.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses hatte Fachbereichsleiter Klaus Hüttmann auf Nachfrage der Fraktion der Grünen zum aktuellen Sachstand Stellung genommen. „Insgesamt haben wir 232 Grundstückseigentümer angeschrieben“, sagte er. Darauf habe man bisher 142 Rückmeldungen erhalten. Und diese seien durchweg positiv ausgefallen: „Ja, die Eigentümer wollen etwas verändern und das auch dokumentieren“, erläuterte Hüttmann. Natürlich würden in einigen Fällen Rückfragen auftauchen, die bisher mit zehn Eigentümern diskutiert worden seien. Weitere Gespräche seien terminiert.

Was die 90 Eigentümer betrifft, die sich noch nicht zurückgemeldet haben, so würden in den nächsten Wochen Einzelfallbetrachtungen erfolgen. Kämen dabei offensichtliche Verstöße zutage, so seien für Februar und März weitere Gespräche geplant, in denen auch immer wieder über Vorgaben des Bebauungsplanes informiert würde, so Hüttmann. Zudem werde den Eigentümern ein Leitfaden mit „Zehn Tipps für den pflegeleichten grünen Vorgarten“ an die Hand gegeben.

In den kommenden Wochen würde darüber hinaus überprüft, welche von Eigentümern bereits angekündigten Veränderungen schon umgesetzt wurden.