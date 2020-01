Eigentlich sind sie Größeres gewohnt: Ihre Installation „silentMOD“ im Kölner Dom begeisterte 2016 rund 50 000 Besucher. Ihre multisensuale Installation „VitaMorphose“ in der Lambertikirche in Münster 2018 verursachte einen Ansturm der Besucher mit langen Wartezeiten. Sie sind Konzeptkünstler, die Menschen mit ihren Installationen mit Glaubensfragen konfrontieren – ganz anders als in traditionell ritualisierter Form. Rupert König und Dr. Marius Stelzer wollen mit neuen, ästhetischen Formen Menschen ansprechen, die „die Kirche vielleicht noch nicht ganz abgeschrieben haben, Menschen, die etwas suchen, die sich irritieren lassen möchten, gerade das von Kirche gar nicht mehr erwarten“, so Rupert König, der Leiter des Kirchenfoyers Münster und künstlerischer Leiter des jährlich inszenierten Cityadvents in der Überwasserkirche.

Künstler wagen sich an kleines Gebäude

Jetzt wagen sich die beiden Künstler in ein für ihre Dimensionen eher kleines Gebäude, in den sechs mal sechs mal sechs Meter großen Kunstpavillon „La Folie“. Grundlage der Präsentation ist die zu Pfingsten 2019 in der St. Bonifatiuskirche in Berlin-Kreuzberg für den „Karneval der Kulturen“ gezeigte Installation „LUX²“. Ergänzt wird sie durch ein riesiges verpixeltes Antlitz vom Turiner Grabtuch, von dem Laserstrahlen in den Raum scheinen und die sich in mehr als 600 bunte durchscheinenden Plastikquadrate, die an dünnen Nylonfäden aufgehängt sind, brechen. „Wir haben uns dabei ein wenig vom Glasfenster von Gerhard Richter im Kölner Dom inspirieren lassen“, so die beiden Konzeptkünstler.

Gezeigt wird die Installation ab dem 9. Februar bis zum 8. März im Glaskubus am Ortseingang. Nur zu der Eröffnung am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr werden Laser aufgebaut und der im Kölner Dom verwandte Duft „Incense 2.0 – Sakral-Smoke“ eingesetzt. Während der Laufzeit der Installation müssen die Laser aus Sicherheitsgründen durch Scheinwerfer ersetzt werden.

„Wer die alle Sinne ansprechende Installation erleben möchte, muss die Eröffnung besuchen. Dazu sind alle Interessierten eingeladen“, freut sich Thomas Gabriel von OK.OstbevernKultur auf regen Besuch. Rupert König und Marius Stelzer werden während der Eröffnung ihre Installation erläutern.