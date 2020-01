Stolz konnten jetzt diejenigen sein, die mit dem Deutschen Sportabzeichen geehrt wurden. „Ihr habt euch angestrengt, habt geübt, gemacht und getan“, lobte Peter Müller die Teilnehmer. Mit der Urkunde bekamen die Aktiven ihre körperliche Fitness bescheinigt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 1317 Abzeichen, die innerhalb des Gemeindesportbundes absolviert wurden.

Der sogenannte „Fitness-Orden“ bescheinigt den Teilnehmern, dass sie in den Feldern Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination mit guten sportlichen Grundfertigkeiten ausgestattet sind.

Peter Müller freute sich, als Motivation für die teilnehmenden Schulen auch in diesem Jahr wieder Sponsoren begrüßen zu können. An der Ambrosius-Grundschule verdienten sich 253 Kinder, an der Franz-von-Assisi-Schule 168 Mädchen und Jungen den „Fitness-Orden“. Die Josef-Annegarn-Schule war mit 202 Abzeichen dabei, am Gymnasium Johanneum bewiesen 490 Jugendliche ihre Leistungsbereitschaft. Alle vier Einrichtungen bekamen für den Kauf neuer Sportartikel jeweils 150 Euro, gespendet durch die Gemeinde Ostbevern, die Sparkasse Münsterland-Ost, die Vereinigten Volksbank Münster sowie die Firma Westeria. Die Finanzspritzen nahmen die Lehrer Kirsten Puffert, Arndt Krafczyk, Patrik Thelen und Marc Große Stetzkamp entgegen.

Die Möglichkeit, in der Gemeinde das Abzeichen ablegen zu können, sei für die Kindergärten und Schulen ein Gewinn und der Sport ein „wichtiger Faktor für die Sozialkompetenz“, betonte Peter Müller. In den Kindergärten kann das Mini-Sportabzeichen absolviert werden, auch das „läuft sehr gut“, so der engagierte Sportsfreund.

Gesund durch Bewegung

„Bewegung ist das Wichtigste für die Gesundheit“, meinte Mathilde Breuer , die als stellvertretende Bürgermeisterin einige Worte an die Anwesenden richtete. Vor allem das große Engagement von Martha Brandt und Peter Müller lobte sie. Martha Brandt sei ein Vorbild dafür, dass man in jedem Alter Sport treiben und unterstützen könne. „Ohne sie wäre diese ganze Sache gar nicht zu machen“, erkannte Mathilde Breuer den Unternehmergeist der Seniorin an.

In der Gemeinde machten zudem noch 194 Erwachsene mit, davon sieben mit einer Behinderung. Als Sportstätten wurden in erster Linie die Aschenbahnen an der Loburg, das Beverbad sowie der Sportplatz in Brock genutzt. Prüfer waren neben Peter Müller auch Thomas Wendker, Thomas Müller sowie Werner Schubert als Helfer.

In Brock übernahm Thomas Rulle die Aufgabe der Sportabzeichen-Abnahme. Peter Müller dankte dem Team des Beverbades, das die Abnahme in den Schwimmdisziplinen in der Freibadsaison unterstützte. „Bei uns macht Sport richtig Spaß“, meinte Müller mit Blick auf die guten Voraussetzungen im Ort.

Ob der Gemeindesportbund in der Landeswertung wieder auf Platz 1 kommt, bleibt noch abzuwarten. Mit 1317 Abzeichen dürften die Voraussetzungen dafür aber wieder gut sein.