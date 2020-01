Mit beeindruckenden Zahlen beendeten rund 200 Schüler der Loburg die Jugendkampagne „FahrRad!“ des ökologischen Automobilclubs VCD „Mobilität für Menschen“. Sich fit halten und dabei etwas für das Klima zu tun, war die Devise der Aktion. Bei einer kleinen Feierstunde erfuhren die Teilnehmer die Ergebnisse und konnten sich als Zeichen der Anerkennung über Zubehör für ihre Fahrräder freuen.

Der VCD verfolgt seit 2006 mit dieser Aktion das Ziel, Heranwachsende für das klimaverträgliche Radfahren zu sensibilisieren. Das Engagement der Mitmachenden hat sich gelohnt. Da sie sich von März bis August 2019 für ihren Weg zur Schule und in der Freizeit oft auf das Rad schwangen und somit auf die Mitfahrt in einem Auto verzichteten, konnten sie so einiges für ihre Umwelt tun.

„Wenn man einen Vergleich zur geleisteten Kilometerzahl zieht, habt ihr zwei Mal die Erde umrundet“, lobte Wolfgang Wiemers vom VCD-Kreisverband Münsterland. Das Hauptziel konnte erreicht werden, sagte er im weiteren. Zudem sparten die Hiesigen durch ihre aktive Mobilität 11,3 Tonnen COein.

Einige der Jugendlichen setzten sich für das Sponsorenradeln ein, dank dessen zwei Lastenräder für jeweils elf Personen nach Afrika gespendet werden können, wie Lehrerin und Organisatorin Maria Tipp berichtete.

Über 130 Mädchen und Jungen der örtlichen Schülergruppe beteiligten sich noch einem VCD-Quiz und gehörten damit zu den Preisträgern.

Maria Tipp konnte auch einige Kollegen zum Mitmachen bewegen. „Mit der Teilnahme an „FahrRad!“ wollte ich meine Schüler zum wiederholten Male dazu motivieren, ihre Mobilität selbst in die Hand zu nehmen und ihnen aufzeigen, wie sie das Fahrrad problemlos in ihren Alltag integrieren können“, erklärte Tipp. „Die Ergebnisse sind aktive Jugendliche und ein langfristiger Imagegewinn für das umweltverträgliche Fahrrad. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass man mit dem Rad einen Beitrag für den Klimaschutz leistet“, so die Lehrerin. „Ihr habt bewiesen, was man gemeinsam erreichen kann.“

„Für Euch ist es die Zukunft“, sagte Wolfgang Wiemers. „Macht so weiter, setzt Euch ein, damit ihr eine lebenswerte Zukunft habt“, hofft er auf ein weiteres Engagement der Gymnasiasten.