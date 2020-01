Die beiden vierten Klassen der Franz-von-Assisi-Grundschule in Ostbevern nehmen zurzeit am Klasse!-Projekt der Westfälischen Nachrichten teil. Am Dienstag besichtigte die 4a das Druckhaus des Aschendorff-Verlags in Münster. In einem kurzen Film aus der Reihe „Willi will‘s wissen“ lernten die Kinder zunächst, wie eine Redaktion Berichte anfertigt und wie daraus eine Zeitungsseite entsteht. Anschließend erfuhren sie in einem Vortrag mehr über das Verbreitungsgebiet der WN und über moderne Drucktechnik. Beim folgenden Rundgang warfen die Viertklässler dann einen Blick in den WN-Newsroom sowie auf die verschiedenen Maschinen, die bei der Zeitungsherstellung zum Einsatz kommen. Das Klasse!-Projekt, in dem sich die Kinder während des Unterrichts ausführlich mit dem Produkt Zeitung beschäftigten, dauerte mehrere Wochen und endet mit dem ersten Schulhalbjahr.