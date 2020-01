Auch die Liberalen Ostbeverns stehen hinter dem parteilosen Bürgermeisterkandidaten Karl Piochowiak . Das machten Vertreter der Partei jetzt deutlich.

Nach einem nicht geglückten Start in der vergangenen Woche ( WN berichteten), betonten die FDP-Mitglieder jetzt umso mehr, hinter Piochowiak zu stehen. „Das war einfach ein großes Missverständnis“, sagt Dr. Meinrad Aichner zu den Vorkommnissen, dass die FDP bei der offiziellen Vorstellung am vergangenen Freitag nicht zugegen war. Das habe jedoch nichts mit der Unterstützung oder Nicht-Unterstützung zu tun. Lediglich terminliche Gründe seien ausschlaggebend gewesen, beteuern die Liberalen. Denn bereits in der Mitgliederversammlung am Dienstag vergangener Woche stimmten die Ortsliberalen mehrheitlich für den gebürtigen Ostbeverner. Seine Vorstellung im Rahmen der Versammlung sei überzeugend gewesen. „Er sicherte zu, dass er bei allen Parteien des Ortes um Zustimmung werben werde“, heißt es in einem offiziellen Statement der FDP. Darüber hinaus habe Karl Piochowiak damit überzeugen können, dass er langjährig in der Verwaltung tätig sei und in ebensolcher entsprechende Erfahrungen in der Führung erlangen konnte.

Ehrenamtliche Arbeit schafft gutes Netzwerk

Ein weiteres Pfund, mit dem der Ostbeverner wuchern könne, sei seine ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Vereinen und Organisationen und die damit einhergehende exzellente Vernetzung innerhalb des Ortes. Dadurch kenne er die Probleme Ostbeverns sehr genau, ist in dem Statement der Liberalen zu lesen. Sie sind überzeugt, dass sie Piochowiaks Vorstellungen, den Ort voranzubringen, gut folgen können und mit ihm einen hochmotivierten Kandidaten gefunden haben, der Lust auf dieses Amt hat und bereit ist, in Ostbevern Verantwortung zu übernehmen.