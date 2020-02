Zumindest für die 35 asiatischen Schüler der Loburg dürfte das neue Jahr besonders gut verlaufen. Denn das „Jahr der Ratte“, dass nun in den asiatischen Ländern begann, steht für Klugheit, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Das chinesische Neujahrsfest wurde am Donnerstag in der Aula der Loburg gefeiert. Wie das dort Tradition ist, mit dem landestypischen Essen und ebensolchem Programm.

In China wird das Fest üblicherweise in so großem Stil gefeiert, dass das öffentliche Leben für mehrere Tage brach liegt und die Familien zusammenkommen. Ein Zeitpunkt, der für viele der ausländischen Loburger besonders mit Heimweh verbunden ist. „Mit dem Fest versuchen wir das abzumildern und aufzufangen“, sagte Internatsleiter Dr. Oliver Niedostadek . Dabei helfe es, dass die Feier nicht nur den asiatischen Schülerinnen und Schülern offen steht, sondern allen Loburger Internatszugehörigen. „Es gibt uns die Chance für kulturübergreifende Erfahrungen“, sagte Dr. Oliver Niedostadek. Man könne miterleben, welchen Stellenwert die östlichen Feiertage haben. „Das kommt gut an bei den Mitschülern.“

Die Feier beinhaltet nicht nur den Genuss der asiatischen Speisen, sondern auch ein langes Bühnenprogramm, dass die Schülerinnen und Schüler selber bestritten. Tanzeinlagen, Gesangsdarbietungen, Theaterstücke und instrumentale landestypische Beiträge brachten den Besuchern ihre chinesische Heimat an diesem Tag ein wenig näher.