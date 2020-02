Lange brauchte das Publikum nicht, um in Stimmung zu kommen. Dem Trio „Woodwind & Steel“ gelang es schnell, die fast 200 Besucher bei Mersbäumer mit ihren irischen Klängen zu begeistern und hielten ihr Versprechen: „Like an Evening in an Irish Pub“.

Satte grüne Wiesen, weidende Kühe und eine frische Meeresbrise: diese Bilder, die man im Allgemeinen mit Irland verknüpft, konnte man sich bei der landestypischen Musik mehr als gut vorstellen. Mit den bekanntesten Songs der keltischen Folk-Musik, mit denen sie seit 13 Jahren durch Deutschland touren, begeisterten „Woodwind & Steel“. Doch nicht nur mit den Liedern hielten sie ihr Publikum in Stimmung, auch mit dem Entertainment überzeugten sie.