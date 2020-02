Im Februar und März öffnet Kolpingmitglied Heinz Berkenharn jeweils freitags ab 19 Uhr seine Bastelwerkstatt. Ab dem 14. Februar können dort unter Anleitung und mit Hilfestellung wieder Flaschenträger, Futterhäuser, Spiele und vieles mehr aus Holz gebastelt werden. Die Teilnehmer starten passend zur Jahreszeit mit Nistkästen für die gefiederten Freunde. Vermutlich hat es sich schon herumgesprochen, dass Meisen inzwischen Geschmack an Buchsbaumzünslern und Eichenprozessionsspinnern gefunden haben. Am 21. Februar könnte es um Insektenhotels gehen, schreiben die Initiatoren. Aber auch die Wünsche der Teilnehmer werden soweit möglich berücksichtigt. Wer gerade selbst keinen Bedarf hat, ist eingeladen, seine Fertigkeiten für den Basar der Frauengemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Die Materialkosten trägt in diesem Fall die Kolpingsfamilie. Eingeladen sind Mitglieder und Nichtmitglieder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Kursgebühr wird nicht erhoben.