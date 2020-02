Amtsinhaber tritt am 13. September gegen Karl Piochowiak an

Ostbevern -

Von Stefan Flockert

Bürgermeister Wolfgang Annen kandidiert noch einmal. Am 13. September tritt er gegen Karl Piochowiak an. Das verkündete er am Sonntagmorgen. Er sei noch voller Energie, die auf die Gemeinde zukommenden Aufgaben anzugehen und meistern. Auch einige Widrigkeiten schrecken ihn nicht ab.