Die Oberstufe der Loburg lädt am Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr in Kooperation mit dem Kulturforum Ostbevern zum Kabarett mit Katie Freudenschuss in der Aula der Loburg.

Mit ihrem Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“ zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin musikalisch und sprachlich ihre zahlreichen Facetten und Talente, heißt es in der Ankündigung.

Inspiriert von einem Tagebuch, das auf mysteriöse Art und Weise in ihren Besitz geriet, kreiert die Hamburgerin mit österreichisch-hessischen Wurzeln einen ebenso poetischen wie satirischen Abend über Liebe und Frauengold, Melania Trump, Kalenderweisheiten und „political awareness“.

Berührend, komisch und überraschend entwickelt die Entertainerin die Show auf verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen und zieht das Publikum in ihren Bann.

Karten sind in der Bever-Buchhandlung, bei Schreibwaren Löwenzahn und Restkarten an der Abendkasse (Erwachsene: zehn Euro, Schüler: fünf Euro) erhältlich.