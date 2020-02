Schon im vergangenen Jahr wurde den „steinernen Vorgärten“ in der Bevergemeinde der Kampf angesagt. Auch in diesem Jahr will die Verwaltung weiter darauf hinwirken, dass die Areale nicht zu Schotterwüsten verkommen. Unter anderem mit dem NABU findet eine Zusammenarbeit statt.

Daher teilte Bürgermeister Wolfgang Anne in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses mit, dass vom 9. bis zum 20. März die Ausstellungen „Gönn dir Garten“ und „Moor“ vom NABU in der Volksbank gezeigt werden. Als Begleitprogramm werde es unter anderem einen weiteren Vorgartenwettbewerb unter dem Titel „Mein Vorgarten wird grün“ geben.

Darüber hinaus sei ein Infoflyer im Umgang mit Schottergärten „Grün statt grau“ vom Städte- und Gemeindebund und der Kommunalagentur NRW derzeit im Druck, führte Annen weiter aus. Er freue sich darauf, das Material bald schon den Bauherren in den neuen Baugebieten mit an die Hand geben zu können.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zu den Ausstellungen des NABU, die um 19 Uhr am 9. März stattfinden wird, ist ein Vortrag von Dr. Berit Philip vom NABU in Münster geplant. Die Fachfrau wird einen Impuls zu insektenfreundlichen und torffreien Gärten geben. Beim anschließenden Austausch werden auch Garten- und Landschaftsbauunternehmen eingeladen, so Annen weiter. Am 30. April wird der NABU mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt zu Gast sein. Weitere Termine sind in Planung.