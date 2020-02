Das Sturmtief „Victoria“ hat bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Sonntagabend und Montagmorgen für insgesamt drei größere Einsätze gesorgt. Sechs Bäume mussten von den Ehrenamtlichen, teilweise war auch der Bauhof involviert, beseitigt werden. „Mein persönlicher Eindruck war, dass dieses Sturmtief kräftiger war als das vor gut einer Woche“, sagte Nico Holtkemper vom Leitungsteam der Feuerwehr . Zwei Bäume musste die Wehr am Sonntag im Bereich Überwasser beseitigen, einen weiteren am frühen Montag in Brock sowie gleich drei Exemplare wenig später in der Bauerschaft Brock.