Startschuss für die ersten Häuser

Es hat eine Dimension, die Ostbevern zuvor noch nicht gesehen hat. Mit dem Baugebiet Kohkamp III entsteht in den nächsten fünf Jahren das größte Wohnbaugebiet, das je in Ostbevern entwickelt wurde: Rund 260 Grundstücke auf einer Baulandfläche von insgesamt 140 000 Quadratmetern für Einzel- und Doppelhausbebauung und 22 Mehrparteiengrundstücke, auf denen eine Bebauung mit maximal sechs Wohneinheiten zugelassen wird, sind geplant.

Doch nicht nur die Größe ist zukunftsweisend, auch die Bebauung wird zum Vorzeigeprojekt für die Gemeinde. Denn besonders in Sachen Klimaschutz will die Gemeinde mit diesem Baugebiet Anreize für die künftigen Häuslebauer schaffen. An dieser Stelle kommt die Firma Viebrockhaus mit ins Boot. In diesen Tagen beginnt das Unternehmen auf fünf zusammenhängenden Grundstücken mit dem Bau von Einfamilienhäusern. Diese Wohneinheiten sind als KfW-Effizienzhäuser 40 Plus geplant. Dieser Standard ist besonders nachhaltig konzipiert. Diese Häuser werden CO²-neutral gebaut. „Wir verwirklichen in Kohkamp III ein Gesamtkonzept, das verschiedene Innovationen intelligent miteinander verbindet“, erklärt Philipp Hager , Regionaldirektor und Vertriebsleiter im Musterhauspark Ostbevern. So hätten die Bauherren die Möglichkeit, sich von den stetig steigenden Energiepreisen unabhängig zu machen, erläutert der Fachmann weiter. „Sie können ihren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen beziehen“, sagt Hager und erklärt, wie es funktioniert. So würden sich die einzelnen Häuser zunächst selbst mit Solarstrom aus der jeweils eigenen Photovoltaikanlage versorgen. Der Ertrag daraus werde für Heizung, Warmwasserversorgung, Lüftung und Haushaltsgeräte. Hinzu komme die Option, überschüssigen Sonnenstrom in eine sogenannte Cloud einzuspeisen. Dieser wird dort gesammelt und mit anderen Häuslebauern im Quartier und sogar deutschlandweit geteilt werden. „Umgekehrt können sie dann bei zusätzlichem Bedarf Solarstrom von anderen Community-Mitgliedern aus der Energy-Cloud beziehen“, erläutert Hager.

Innovatives Bauen fördern

Und auch Bürgermeister Wolfgang Annen ist von dem Konzept überzeugt. „Wir wollen innovatives Bauen fördern“, sagt er. Deswegen wolle man im zweiten Bauabschnitt auch noch deutlicher werden und auf eine Verpflichtung zu Photovoltaikanlagen und Zisternen hinwirken. „Ölheizungen sind bereits im ersten Bauabschnitt verboten, im zweiten Bauabschnitt wollen wir auch vom Gas weg“, sagt Annen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Baugebietes.

Und auch der Staat fördert die Nachhaltigkeit an dieser Stelle in besonderem Maße. So gibt es unter anderem für ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus zinsgünstige Darlehen und einen Tilgungszuschuss von 30 000 Euro. Und auch der Einbau einer Wärmepumpe wird entsprechend gefördert. Statt 2000 Euro bisher, zahlt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle jetzt 5500 Euro dazu.