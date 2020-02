36 Frauen beteiligten sich in diesem Jahr an der Winterwanderung der Landfrauen. Treffpunkt war am Pfarrheim im Brock. Bei bestem Wetter ging es mit Bollerwagen und Glühwein los. Die Wanderung dauerte zwei Stunden und führte rund um den Ortsteil Brock. Im Anschluss gab es Gelegenheit, sich im Pfarrheim bei heißer Suppe zu stärken.