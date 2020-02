Im Kinder- und Jugendcafé Ostbevern fand an mehreren Nachmittagen eine Aktion zum Thema Artenschutz statt. 30 Nistkästen wurden nach einem Bauplan des NABU mit 17 Kindern und Jugendlichen erstellt. Speziell geht es um Fledermäuse, aber auch um kleine Vogelarten, die einen sicheren Platz brauchen, weil die Brutsaison beginnt bald. In Kooperation mit dem Bauhof werden die Nistkästen Ende Februar an verschiedenen Stellen im Ort befestigt.