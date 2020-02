Endspurt bei der Namensfindung für den Sitzungssaal im neuen Rathaus. Nur noch bis kommenden Samstag, 29. Februar, können Ostbeverner Bürgerinnen und Bürger Vorschläge einreichen, wie der Raum, zukünftig heißen soll.

In dem Saal hinter der großen Glasfassade am Giebel des Rathauses finden nämlich nicht nur Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen statt, sondern auch eine Vielzahl anderer Veranstaltungen, darunter zum Beispiel auch Trauungen. Ihn deshalb einfach nur schlicht als „Sitzungssaal“ zu bezeichnen, würde ihm deshalb nicht gerecht werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Wer eine Idee hat, der kann seinen Vorschlag bis einschließlich Samstag, 29. Februar, entweder per E-Mail an buergermeister@ostbevern.de oder per Post an Bürgermeister Wolfgang Annen, Am Rathaus 1, 48 346 Ostbevern, senden. Neben dem Namensvorschlag sind die Adresse, das Alter und eine Telefonnummer, anzugeben, unter der der Namensgeber erreichbar ist.

Anfang März wird eine Jury, die sich aus Vertretern aller vier Ratsfraktionen, des Personalrates und dem Bürgermeister zusammensetzt, unter allen Einsendungen den neuen Namen für den Sitzungssaal auswählen.

Dem siegreichen Namensgeber winkt ein attraktiver Preis. Die „Raumtaufe“ sowie die Preisübergabe erfolgen im Rahmen des „Tages der offenen Tür“ am Sonntag, 22. März.