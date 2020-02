Gerade wenn größere Autos, SUVs oder Pkw mit Anhängerkupplung auf den Parkplätzen vor dem Rathaus an der Seite zur Straße hin parken, wird das Problem deutlich. Auch wenn die Fahrzeuge mit den Vorderreifen an den Begrenzungen zur Mitte hin stehen, so ragen sie mit dem Heck doch oft deutlich auf den Gehweg. Ein Hindernis für Menschen, die mit Rollatoren oder Rollstühlen unterwegs sind.

In der Gemeindeverwaltung ist das Problem bekannt, sagt Ulrike Jasper . Erläutert aber auch gleich, dass der Bürgersteig in erster Linie dem sicheren Verlassen der dort abgestellten Pkw dienen solle. Gleichwohl beobachte man die Situation vor dem Rathaus genau, um eventuell Maßnahmen zu ergreifen. Für den „normalen“ Fußgängerverkehr sei es ohnehin vorgesehen und auch für Nutzer von Rollatoren sinnvoll, den gegenüberliegenden Gehweg zu nutzen. Zum einen ende der Bürgersteig entlang der Parkplätze am K+K-Parkplatz, zum anderen gebe es im Bereich des Rathauseingangs eine Absenkung zum barrierefreien Queren. „Nach Abschluss der Bauarbeiten steht dann auch wieder der Weg hinter dem Rathaus zur Verfügung“, erläutert die Verwaltungsmitarbeiterin.

Nach Abschluss der letzten Bauarbeiten am Rathaus wird sich die Parksituation vor dem Rathaus und im Ortskern grundlegend ändern. Denn dann wird dort die Parkscheibenpflicht eingeführt. Insgesamt stehen auf dem Rathausvorplatz 20 Plätze zur Verfügung. Hinzu kommen zwei Stellplätze für E-Autos und zwei Behindertenbuchten. Diese 24 Plätze stehen allerdings nicht nur den Rathausbesuchern zur Verfügung, sondern allen Gästen des Ortskerns. Voraussichtlich ab März soll die Parkscheibenpflicht eingeführt werden. Die zulässige Parkdauer soll zwei Stunden betragen und für die Zeit zwischen montags und samstags von 8 bis 18 Uhr gelten. Weiter gilt, dass das Parken im gesamten Bereich der verkehrsberuhigten Zone des Geschäftsbereichs nur in den gekennzeichneten Flächen erlaubt ist.

Was künftig mit dem Parkplatz vor dem K+K passieren soll, ist noch offen. Auf dem öffentlichen Gelände halten verstärkt Dauerparker, hat die Gemeindeverwaltung festgestellt. Darunter sind neben Mitarbeitern des Lebensmittelmarktes und Angestellten der umliegenden Geschäfte, Praxen und auch Anwohner sowie Mitarbeiter des Rathauses. In den kommenden Wochen plant die Verwaltung die Lage dort genau zu beobachten und eine Erhebung zur Parksituation durchzuführen. „Das Ergebnis wird zu gegebener Zeit vorgestellt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Annen.