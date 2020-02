Der Vorstand des Partnerschaftvereins Ndaba-Ostbevern lädt die Mitglieder, Freunde und Freundinnen Ruandas und alle Interessierten am kommenden Sonntag, 1. März, um 15 Uhr ein, das 15-jährige Bestehen in der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße zu feiern.

Auf die Gäste warten eine freundliche Begrüßung in ruandischer Atmosphäre, Informationen und ein Austausch, Kaffee und Kuchen, Geselligkeit, ein preisgekrönter Kinofilm und der Hinweis, wie man eine andere Kultur, Land und Leute kennenlernen und sich persönlich für mehr Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt einsetzen kann, heißt es in der Ankündigung von Vorstandsmitglied Margret Dieckmann-Nardmann .

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Kulturwerkstatt mit einem Begrüßungstrunk aus ruandischen Früchten. Informationen erhalten die Interessierten über die Entstehungsgeschichte des Vereins, dessen Aufgaben und das bisherige Wirken, die konkrete Projektarbeit sowie die Beziehungen zwischen den Partnergruppen.

Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gibt es zum Genießen genauso wie den für die Kultur typischen und beliebten Brauch, die Kaffeezeit. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der sogenannte Kopakama-Kaffee, der gereicht werden soll, aus der Region stammt, zu der der Verein seit 2005 partnerschaftliche Beziehungen pflegt. Dieser Premiumkaffee hat Bioqualität, ist fair gehandelt und im Eine-Welt-Laden Ostbevern und im Buchladen erhältlich.

Die Kooperative Kopakama fördert die Versöhnung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und hat einen großen Frauenanteil unter ihren Mitgliedern, berichtet Dieckmann-Nardmann.

Neben vielen Informationen und einer guten Tasse Kaffee zeigen die Organisatoren in Zusammenarbeit mit dem Team des „Häppchenkinos“ einen preisgekrönten Film.