Der Trend geht zur Urnenbestattung. Das zeichnet sich bereits seit geraumer Zeit ab, wissen Fachleute. Nachdem in den vergangenen Jahren immer mehr Familiengruften auf dem Ostbeverner Friedhof aufgeben wurden, besteht nun Handlungsbedarf. „Die freien Grabstellen stehen jetzt für verschiedene Maßnahmen zur Verfügung“, erläutert Alexander Woltering von Gartenbau Woltering – die Firma ist seit 2017 mit der Rahmenpflege beauftragt.

Daher ist bereits ein Urnenwahlgrabfeld im Bereich der „alten“ Nonnengräber entstanden. Die dort bisher aufgestellten Steine sind allerdings noch Musterstücke, um einen Eindruck zu bekommen, wie es aussehen könnte. Auch einige der ehemaligen Familiengruften sollen zu klassischen Urnengräbern oder zu Doppelgräbern umgestaltet werden. Ebenso soll der Eingangsbereich der Gedenkstätte anders gestaltet werden. Dort kann sich Woltering am ehesten Stauden und Ziergehölze vorstellen. Und auch auf dem Friedhof gilt das gleiche wie für die Vorgärten: „Stein- und Schotter-Gestaltung“ wird nicht gerne gesehen. Doch da ist sich Woltering sicher: Steinabdeckungen sind möglichst zu verhindern, und es muss eine Bewusstseinsänderung eintreten. „Das wird sich nicht fortsetzen“, sagt der Gartenfachmann.

Barrierefrei und besser zugänglich soll künftig der Bereich der „zweite Reihe-Gräber“ gestaltet werden. Insgesamt soll es noch grüner auf dem Friedhof werden. Das war auch der Politik wichtig, was in den letzten Sitzungen des Umwelt- und Planungsausschusses deutlich wurde. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Fraktion der Grünen den Antrag gestellt, dass ungenutzte Grabflächen mit heimischen Laubbäume bepflanzt werden sollten. Dem konnte Woltering insofern zustimmen, da zumindest am östlichen Rand eine Bepflanzung mit sechs bis sieben Bäumen möglich sei.

Doch nicht nur die Um- und Neugestaltung des Friedhofes beschäftigte die Lokalpolitiker in den vergangen Wochen. Ebenso stand ein mögliches Verbot von LED-Grablichtern gleich mehrfach auf der Tagesordnung.

„Ein Verbot halte ich für problematisch“, sagte Mathilde Breuer (CDU). Denn was verboten werde, müsse auch kontrolliert werden. Vielleicht könne man alternativ ein Schild aufstellen, dass solche Elektro-Grabkerzen nicht gewünscht seien, schlug sie als Alternative vor. Auch ein „Kerzen-Automaten“ wurde ins Gespräch gebracht. Ulrich Lunkebein (Grüne) regte an, Geschäfte, die diese Lichter im Angebot haben, zu bitten, diese aus dem Programm zu nehmen. Es sei bereits jemand in der Verwaltung vorstellig geworden, der die Kerzenautomaten vertreibe, fügte Bürgermeister Wolfgang Annen hinzu. „Wenn wir das Richtige vor Ort anbieten, dann kommt das andere auch nicht mehr“, war sich auch Hubertus Herrmanns (CDU) sicher und fand die Zustimmung des Gremiums.