Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostbevern, Margarete Götker, bietet gemeinsam mit der Künstlerin Martina Lückener am Samstag, 14. März , einen kreativen Workshop für Frauen mit dem Titel „New Facelook“ an.

In der Veranstaltung werden (eigene) Fotoporträts mit verschiedenen Materialien und Utensilien künstlerisch umgestaltet. Das Ziel ist es, dabei einen neuen Look zu entwickeln und seine eigene Rolle zu reflektieren. Der Spaß am kreativen Gestalten steht dabei natürlich im Vordergrund.

Der Workshop ist kostenfrei und findet am Samstag, 14. März, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Ostbeverner Rathauses statt.

Anmeldungen und weitere Fragen zum Angebot beantwortet Margarete Götker unter 0 25 32/82 55 oder 0 25 32/820.