König neuer Vorsitzender

Der FDP-Ortsverband und Manfred Läkamp gehören unweigerlich zusammen: und das seit der Neugründung vor 33 Jahren. An der Entwicklung des FDP-Ortsverbands hat Läkamp maßgeblichen Anteil, leitete er die freien Demokraten in Ostbevern doch von Anfang an. Nun gab er diese Verantwortung in jüngere Hände ab: Florian König übernahm den Vorsitz beim Ortsparteitag am Mittwoch. Auch weitere Vorstandsposten wurden neu besetzt. Manfred Läkamp indes wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Vor allem die Entwicklung des Ortsteils Brock beschäftigte die Liberalen in den vergangenen Monaten, wie die Ausführungen von Karin Läkamp deutlich machten. Die Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzeptes hätten gezeigt: „Die Bröcker sind sehr engagiert und innovativ.“ Dort werde eine „tolle Dorfgemeinschaft“ gelebt.

Mit 14 Prozent in den Rat

Jürgen Möllemann, damaliger Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, habe ihn persönlich um die Gründung eines Ortsverbandes gebeten, erzählte Manfred Läkamp. „Unser erster Erfolg damals war die desolate Engelstraße, die in einem verheerenden Zustand war“, erinnerte er. Bei der Kommunalwahl habe man auf Anhieb den Einzug in den Rat mit knapp 14 Prozent geschafft und vier Mandate für sich verbuchen können. Das beste Wahlergebnis habe man im Jahr 2009 mit 24,4 Prozent erreicht.

Die meisten seiner Erinnerungen an die Vorstandstätigkeit seien mit schönen Situationen besetzt, so der Ostbeverner. Man habe ihn oft gefragt, was seine Antriebskräfte seien, politisch tätig zu sein: „Mitgestalten zu können, den Menschen, mit denen man zusammenlebt, etwas an Lebensqualität zu geben“, lautete seine Antwort. Dazu motiviert wurde er von Parteifreunden, bundesweit wie auch lokal.

Er selbst war aktiv als Ratsmitglied, Kreistagsabgeordneter und im Kreis- sowie Bezirksvorstand. Sein Tipp an politisch Aktive: Persönliche Eitelkeiten hinter sich lassen, diese seien der natürliche Feind des Erfolges. Berechenbarkeit, Menschlichkeit und Glaubwürdigkeit dagegen seien einige der Erfolgsgeheimnisse. Dank des hiesigen Engagements sei man da, wo man gebraucht werde und gehöre zu den erfolgreichsten Ortsverbänden im Land. „Wir haben nie aufgegeben, an uns zu glauben, das ist unser Erfolg“, so Läkamp. „Das rate ich auch dem neuen Vorstand.“ Bei der neuen Leitungsriege habe er ein gutes Gefühl.

Dr. Meinrad Aichner sprach dem Parteifreund im Namen des Ortsverbandes Dank und Anerkennung aus. Auch wenn man nicht immer einer Meinung gewesen sei, habe die Zusammenarbeit immer Spaß gemacht. „Wir haben viel diskutiert, die FDP im Ort und im Kreis geformt, haben motiviert und begeistert.“ Um das Gemeinwohl habe sich Läkamp immer gekümmert und frische Ideen eingebracht, besonders in gesellschaftlichen und kulturellen Belangen. Dass ihm der Mensch immer am wichtigsten war, „zeichnet dich besonders aus“, so Aichner.

Neue Besetzung des Vorstandes

Nicht nur Läkamp trat aus dem Vorstand zurück, auch Aichner räumte seinen Platz. Einstimmig erfolgten die Wahlen und hoben Florian König in das Amt des ersten Vorsitzenden, als seine Stellvertreterin sowie als Schriftführerin wurde Marion Meyer-Dietrich bestimmt. Agnes Schmack wird als stellvertretende Schatzmeisterin dabei sein, als Beisitzer Claudia Krieger, Hugo Bäumer, Sebastian Hollmann und Karin Läkamp.