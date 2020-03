Die Frauen in Simbabwe standen beim Weltgebetstag unter dem internationalen Leitgedanken „Steh auf und geh!“ in über 120 teilnehmenden Ländern im Mittelpunkt, auch in Ostbevern. Ihre Situation und Position in der Gesellschaft und nicht zuletzt die kirchliche wie auch politische Entwicklung wurden in Gottesdiensten rund um den Globus beleuchtet. Gebetet wurde dafür, dass alle Mädchen und Frauen überall in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.

Auch in der Bevergemeinde beteiligte man sich am Freitag mit einer ökumenischen Veranstaltung am Weltgebetstag. Übersetzte Texte, Gebete und Lieder flossen in den Gottesdienst in der kleinen Kirche ein. Eingeladen hatte dazu in diesem Jahr die örtliche Frauengemeinschaft. Der dafür verantwortliche Liturgiekreis wurde zudem durch die kfd Brock wie auch durch die evangelische Kirchengemeinde unterstützt. Den musikalischen Teil gestaltete der kfd-Singekreis unter der Leitung von Gisela Wolters.

Etwa 70 Besucherinnen nahmen an dem Gottesdienst teil. Beim anschließenden Kaffeetrinken im Edith-Stein-Haus nutzten viele Frauen die Möglichkeit, sich über den Inhalt des aktuellen Weltgebetstages auszutauschen und sich näher mit der Situation der Frauen in dem afrikanischen Land zu beschäftigen. Um das zu gewährleisten standen zahlreiche Informationen, die deutschlandweit eingesetzt werden, zur Verfügung.