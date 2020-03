Bunte Lebensräume statt Schotter

Auf einen grünen Pfad begibt sich die Gemeinde. Maßnahmen gegen die „Verschotterung“ von Vorgärten und weitere Aktionen sprechen dafür. Einige finden in Kooperation mit der NABU-Naturschutzstation im Rahmen des Vital.NRW-Projekt „8Plus summt auf“ statt. So auch zurzeit in der örtlichen Volksbankfiliale. Die zehntägige Ausstellung zu den Themen „Gönn dir Garten“ und „Moor“ wurde am Montagabend eröffnet.

Gastgeber Christoph Schulze Hagen, Yvonne Ganzert (Gemeinde) und Bürgermeister Wolfgang Annen begrüßten die Anwesenden, darunter die örtlichen Garten- und Landschaftsbauer, die die Gemeinde für weiterführende Maßnahmen auf den Weg mitnehmen möchte.

„Gartenkultur hat in Ostbevern eine lange Tradition“, sagte Wolfgang Annen. Ein Beispiel: die seit über 20 Jahren stattfindende Veranstaltung „...über die Mauer geschaut“. „Viele Gartenbesitzer widmen sich mit Liebe zum Detail ihrem Garten und auch der Visitenkarte ihres Hauses, dem Vorgarten.“

Trotzdem sei die Gemeinde nicht frei von negativen Trends, insbesondere die Anlagen mit Kies, Steinen oder Schotter zu füllen. „Dies hat erhebliche negative Auswirkungen auf die biologische Artenvielfalt im Gemeindegebiet“, so der Bürgermeister. Die örtliche Politik hat der Verwaltung im vergangenen Jahr den Auftrag erteilt, die Verschotterung einzudämmen. „Lebensräume für Bienen, Insekten aller Art und andere Tierarten im Gemeindegebiet zu schaffen, das ist eines unserer Ziele“, führte er weiter aus.

Was jeder Einzelne dafür tun kann, erläuterte Dr. Berit Philipp (NABU-Naturschutzstation Münsterland) in einem Impulsvortrag, denn: „Es krabbelt weniger in Wald und Wiesen“, so die Biologin. In den vergangenen 30 Jahren bemerkte man einen Rückgang der Artenvielfalt um etwa 70 Prozent. „Die Zahlen sind erschreckend“, sagte sie. „Im eigenen Garten kann man aber viel dagegen tun“, meinte die Beraterin und gab etliche Pflanztipps.

Als Hauptursache für den Insektenschwund sieht sie den Verlust der Lebensräume. Diese befinden sich in Blühwiesen, Gräben, Wäldern, im Totholz wie auch in Gewässern und nicht zuletzt im heimischen Garten.

Nach dem Leitbild „Vielfalt schafft Vielfalt“ riet Dr. Philipp zu möglichst verschiedenen Pflanzen im Garten. „Bringen Sie Blüten hinein“, so die Fachfrau. Dabei solle man einheimische Sorten bevorzugen, idealerweise mit ungefüllten Blüten. Bei der Auswahl dann noch auf eine Vielfalt zu setzen, die die Beete vom Frühjahr bis in den Winter zum Blühen bringen, sei ein zusätzlicher Pluspunkt für die Tiere.

Zurzeit profitieren die Insekten von den Frühjahrsblühern. „Damit gibt man den Insekten schon ganz schön viel Nahrung“, meinte Philipp, die für den Verlauf der Jahreszeiten etliche Beispiele nannte, die auch pflegeleicht ausfallen.

Im Weiteren: „Wenn Sie die Möglichkeit haben, pflanzen Sie einen Obstbaum“, riet sie. „Der sollte in jedem Garten stehen.“ Ähnlich sei es bei den Kräutern. „Die können Sie in der Küche gut gebrauchen. Und auch die Insekten freuen sich.“

Als gutes Beispiel im Bereich der Sträucher nannte Philipp die Haselnuss. Allein von ihr profitieren 30 Säugetierarten, zehn Vogel- sowie 112 Insektenarten. Auch Kletterpflanzen bieten sich an, etwa das Efeu. „Im Herbst sind diese Blüten die letzte Nahrung für die Insekten“, erklärte die Rednerin.

Bei der Anlage eines insektenfreundlichen Gartens helfen Strukturen, meinte Philipp. Schon eine wilde Ecke auf der Fläche oder ein Laubhaufen können nützlich sein. Als „Todesfalle“ erklärte sie das künstliche Licht, das die Orientierung der Tiere beeinflusse. Außerdem riet sie, beim Kauf von Blumenerde auf Torffreiheit zu achten, da der Torfabbau in den Mooren Lebensräume zerstöre.

Die Ausstellung in der Volksbank ist bis zum 20. März zu den regulären Öffnungszeiten zu besuchen. Im Zuge der Schau wird eine kostenfreie Erstberatung im eigenen Garten durch die teilnehmenden Garten- und Landschaftsbauunternehmen angeboten.