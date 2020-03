Im Rahmen einer Feierstunde im Rittersaal des Schlosses Loburg wurden jetzt 13 Oberstufenschüler der Loburger Akademie des Internats Schloss Loburg Zertifikate überreicht. Fünf Monate lang hatten sie an einem BWL-Schnupperstudium teilgenommen und die Modulprüfung zu den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre erfolgreich bestanden.

Die Schüler beschäftigten sich in rund 250 Stunden – darunter 125 für die Präsenzphase und 120 für die Prüfungsvorbereitung und Erarbeitung eines Online-Lernskriptes – intensiv mit der Betriebswirtschaftslehre: mit dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und technologischem Umfeld, mit strategischer Planung, mit der Absatz- und Produktwirtschaft, mit Beschaffung und Materialwirtschaft sowie Organisation, Personalwirtschaft, Finanzwirtschaft, Marketing und Rechnungswesen. Sie gewannen so wirtschaftliche Kompetenz.

Prof. Dr. Christian Müller von der Universität Münster (WWU), Internatsleiter Dr. Oliver Niedostadek und Dr. Peter Steinhoff als Sozialwissenschaftslehrer bescheinigten den Schülern leidenschaftliches Engagement, Motivation und Lernbereitschaft. Die Gymnasiasten der Loburg lernten bei diesem Schnupperkursus auch, welche Entscheidungen sie im Rahmen einer Unternehmensgründung treffen müssen. Dabei gewannen sie Einblicke in den Prozess der betrieblichen Wertschöpfung und bestimmten externe Einflussfaktoren, die auf ein Unternehmen einwirken können. Außerdem analysierten sie betriebswirtschaftliche Problemstellungen in den unterschiedlichen Themenkomplexen und suchten schließlich gemeinsam nach Lösungen.

Die Ostbeverner Gymnasiasten gründeten in Kleingruppen virtuelle Unternehmen. So lernten sie Betriebswirtschaftslehre spielerisch und praktisch kennen. Prof. Dr. Christian Müller, Internatsleiter Dr. Oliver Niedostadek und Dr. Peter Steinhoff überreichten die Zertifikate an Fabienne Aulenbrock, Verena Bellscheidt, Yuqing Han, Aino Klinkmann, Andreas Kolbe, Florenz Krumme, Christine Lauwerth, Janez Lülf, Julius Merten, Louisa Paesler, Minkyoung Park, Fangrong Tian und Maximilian Weber.

Beim „Studieren auf Probe“ hatten die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit, an regulären Veranstaltungen einer Hochschule teilzunehmen. Das Schnupperstudium bot so nicht nur Orientierung über das Studienangebot an einer Hochschule, sondern soll auch dazu beitragen, Fehlentscheidungen bei der Studienwahl zu verhindern.