Am Sonntag wurden 66 Jugendliche und drei Erwachsene in der Pfarrkirche St. Ambrosius von Weihbischof Dr. Stefan Zekorn gefirmt. In seiner Predigt hob der Geistliche auf die Geschenke zu einem solchen Ereignis ab. Das größte sei der Heilige Geist, der die Jugendlichen durch die Firmung stärke.